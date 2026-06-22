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商業興觀點／科技代勞 別忘記人的溫度

經濟日報／ 朱浩（商研院商業發展與策略研究所所長）

走進斯德哥爾摩的IKEA，AI客服機器人「Billie」正流暢地為全球顧客處理繁雜的退換貨訂單；鏡頭轉到首爾的無人餐廳，從點煎餅到出餐，全由機械手臂與自動送餐車一手包辦。這不是科幻電影，而是全球服務業的現在進行式。

在「極致缺工」的浪潮下，台灣這股「科技代勞」的數位海嘯從連鎖超商、速食店到頂級超市，自助結帳機、QRCode點餐與點餐機幾乎成為標配。企業不得不將勞動力密集的崗位交給演算法。然而，服務業正來到臨界點：我們是否在追求效率的過程中，弄丟了服務的本質？

數位排擠：隱形歧視的科技高牆。

當「科技代勞」成為企業減輕成本的萬靈丹，第一道浮現的陰影便是「數位排擠」。

想像80歲長者站在速食店琳瑯滿目的點餐機前，面對不斷跳出的「是否升級套餐」、「是否加購點心」的視窗，手足無措。這種因為技術門檻而產生的排擠，本質上是一種隱形歧視。

價值的位移：當「真人服務」成為奢侈品。

當AI承擔80%的標準化流程，未來的「真人服務」會變成什麼？答案是：它正在成為一種高單價消費才能享有的「奢侈品」。

未來服務業市場將走向兩極化。一端是極致的「低成本、高自動化」平價服務；另一端則是保留「真人溫度」的高端體驗。當「人」的時間成本愈來愈貴，能夠提供情緒價值、同理心與細膩款待的真人服務，將成為企業標榜尊榮的護城河。

企業此時必須重新界定界線。關鍵思維在於：將標準化、重複性高、不帶情感的流程（如點單、結帳、查庫存）交給AI，實現「科技代勞」；而將需要同理心、危機處理、深度互動的「關鍵時刻重新交回人類手中」，完成「把人留給人」。

如IKEA引進AI客服處理日常瑣事後，反而能將省下的人力，轉型為專業的「居家規劃師」，提供顧客更深度的情感連結與客製化建議，這才是技術賦能的真正解方。

物極必反，尋找科技與人性的中庸之道。

服務業的「科技代勞」是因應時代變遷的必然，但一味地追求無人化，只會讓企業失去品牌的靈魂。這場科技與人性的拉鋸，正應了《易經》賁卦彖傳所言：「觀乎天文，以察時變；觀乎人文，以化成天下。」

「天文」是科技發展的必然趨勢與時勢變化，企業必須洞察並順應這個潮流，運用AI解決缺工與效率問題；然而，服務業的根本始終是「人文」。唯有以人為本、關懷弱勢、保留人與人之間最真摯的溫度，才能以文化與情感涵養天下。在AI應用的臨界點上，懂得淬煉出溫暖人性光輝的企業，才能立於不敗之地。

首爾 IKEA 服務業

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