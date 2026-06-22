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友善環境 創造卓越／資訊揭露 重視兩大機制

經濟日報／ 陳盈州（勤業眾信永續轉型服務團隊資深會計師）

過去僅有氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD）建議企業將氣候相關風險與機會納入財務決策，並向投資人揭露其財務影響的量化與質性資訊。然而，TCFD屬自願性框架，企業在合規要求下缺乏主動揭露量化資訊的誘因，導致目前多數企業仍停留於目標設定與質性敘述階段，普遍欠缺將永續風險與機會轉化為財務語言的能力。

相較之下，ISSB準則以TCFD為基礎發展，制定更具體且具強制性的揭露要求，並以一般用途財務報告之主要使用者（以下稱主要使用者）為主要溝通對象。該準則明確規範企業須提供量化與質性資訊的條件，並引入「比例原則機制」與「放寬機制」，協助企業在首次適用ISSB準則後，逐步建立揭露預期財務影響的能力與技術。

一、比例原則機制

比例原則機制是依IFRS第S1號第37段所述，個體應：首先，使用個體於報導日無須過度成本或投入即可取得之所有合理且可佐證之資訊；其次，使用與個體可取得用以編製該等揭露的技能、能力及資源相稱之作法以進行揭露。

IFRS第S1號第B8至B10段進一步針對「合理且可佐證之資訊」進行定義說明。簡言之，資訊可涵蓋過去事件、現況及未來預測，資料來源可來自內部或外部，若為企業日常營運所使用之資訊，則視為無須額外成本即可取得。

此外，IFRS基金會於「適用ISSB準則揭露有關預期財務影響之資訊」教育文件中提醒企業，不得忽略報導日已知或公開可得的資訊；若企業具備發展相關技能與能力之資源，則不得以尚未具備技能與能力為由，而不提供預期財務影響量化資訊。

同時也預期企業採用比例原則機制的標準將隨時間演進，企業可逐步培養所需技能與能力，以提升揭露品質。

二、放寬機制

放寬機制依IFRS第S1號第38至40段所述，當個體判定：該等財務影響並非可單獨辨認；或估計該等影響所涉及之衡量不確定性的程度過高，以致該資訊不具有用性時，得採用放寬機制揭露。

企業應提供的替代資訊包括：說明為何未提供量化資訊、該等財務影響的質性資訊，以及綜合其他因素後所能提供的量化資訊（除非該等綜合財務影響之量化資訊不具有用性，則可不予揭露）。

鑒於ISSB準則強調財務影響的量化揭露，企業如無法提供直接相關且具有用性的資訊，須說明原因並於可行範圍內提供其他量化資訊，以協助主要使用者理解財務影響的可能程度。

IFRS基金會於預期財務影響教育文件中也指出，放寬機制適用於所有企業，無論其資源或經驗多寡，且不限於首次適用ISSB準則的年度。

即使為資源充足且已長期適用ISSB準則的企業，仍可能因資訊特性無法單獨辨認某項財務影響之量化資訊。

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