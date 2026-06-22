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產業達人／宏潤生技創辦人暨董事長陳衫潤 跨界投入大健康產業

經濟日報／ 余弦妙
宏潤生技創辦人暨董事長陳衫潤從小學老師到生技創業家，開展不一樣的人生。宏潤生技╱提供
宏潤生技創辦人暨董事長陳衫潤從小學老師到生技創業家，開展不一樣的人生。宏潤生技╱提供

從小學老師到生技創業家，宏潤生技創辦人暨董事長陳衫潤的人生路，走得並不典型。在人人稱羨鐵飯碗的年代，他選擇離開穩定教職，跨入完全陌生的生技產業，歷經資金壓力、技術摸索與市場考驗，甚至曾賣屋、賣地投入研發，只為做出他口中「真正對健康有幫助」的產品。

積極創業 繳不少學費

歷經11年投入蟲草研究後，宏潤生技目前正朝健康食品「小綠人」認證邁進，市場版圖也逐步拓展至中國大陸、東南亞與北美。

陳衫潤表示，自己並非生技本科出身，而是台中師專畢業的小學老師，只是童年家境清寒，加上母親早逝、女兒出生時也曾面臨健康狀況，讓他很早便開始思考生命與健康議題。

「那個年代讀師專不用學費，還有補助，但其實我真正想讀的是高雄工專，只是家裡沒能力負擔。」即使後來順利進入教職，他始終不滿足於固定薪資的人生。

他回憶，剛畢業時教師月薪僅9,000多元，但當時台灣經濟起飛，許多做生意的人收入遠高於教師，「我一直覺得，如果一輩子只當老師，很難真正改變家庭環境。」因此，他從任教時期便開始接觸創業，開補習班、投資服裝廠，逐步累積商業經驗，直到後來正式投入生技產業，才真正迎來創業挑戰。

「家裡當時非常反對」他笑說，父母認為老師工作穩定，很多人求之不得，「別人想當老師都當不了，你竟然不做了。」但也因為這份不被看好的壓力，反而讓他更想證明自己。

推進認證 布局國際盃

由於並非本科背景，他初期只能四處向學界請益，找成功大學教授與生科團隊協助研究，但也因此繳了不少「學費」。他笑說，「前面其實燒了很多冤枉錢」，後來他決定重新進修，陸續攻讀生物科技研究所、成大化學系博士班，一邊經營公司、一邊補足專業知識。

「那段時間幾乎把所有資源都壓進去」，陳衫潤坦言，最辛苦時甚至必須賣屋、賣地，支撐研發與團隊運作。

與許多生技業者不同的是，陳衫潤的經營思維始終圍繞「理念」展開。他堅持產品朝純素方向發展，希望打造跨越宗教與文化限制、所有人都能接受的大健康產品。

他認為，大健康產業不能只追求市場，更必須回到健康本質，「產品一定要對得起良心，不能為了一時的效果，最後反而增加人體負擔。」

在多方研究與嘗試後，他最終選擇投入蟲草領域，花了11年研究冬蟲夏草、蛹蟲草與銀杏果培育技術，最後確立以「銀杏果黃金蟲草」作為核心產品方向，並與花蓮慈濟醫院醫學中心、國防大學等單位合作研究。

在他看來，高齡化與慢性病問題持續升溫，「大健康」將成為未來最重要的產業趨勢之一，目前公司產品正朝「小綠人」健康食品認證推進，同步布局海外通路，除了目前的中國大陸與東南亞市場外，北美市場也已布局超過一年，預計未來歐美通路將陸續成形。

近年來，他也將部分重心放回故鄉建設。目前宏潤生技在台灣設有兩座工廠，其中第二座工廠特別選在故鄉台南六甲設廠，希望帶動地方發展，「六甲算比較偏鄉，我希望讓家鄉年輕人知道，即使出身不好，也有機會翻轉人生。」

除了企業經營外，陳衫潤也長期投入宗親與國際交流事務，今年底將接任世界陳氏宗親總會總會長，持續推動海外人脈與市場鏈結，在他眼中，企業經營不只是產品銷售，更是一種長期價值的建立。

生技 東南亞 創業

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