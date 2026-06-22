生技中心赴北美生技展秀兩項新藥技術 爭取授權合作

生物技術開發中心表示，今年參加2026年北美生技大展，展示自主研發的抗體核酸藥物複合體（AOC）鍵結技術平台與精準肝靶向脂質奈米粒子（LNP）平台兩項新模態藥物技術，並透過舉辦台灣生物科技論壇及國際媒合會，爭取技術授權與跨國合作機會。

全球規模最大的生技產業盛會「2026年北美生技大展（BIO International Convention）」今天起至25日在美國聖地牙哥登場，生技中心今年再度參展，並擴大舉辦台灣生物科技論壇。

生技中心執行長李財坤今天透過新聞稿指出，今年北美生物科技大展法人區展館中，生技中心展示兩項創新生醫技術，包括自主研發的抗體核酸藥物複合體（AOC）鍵結技術平台與肝細胞標靶脂質奈米粒子（LNP）平台。

其中AOC被視為繼抗體藥物複合體（ADC）之後，全球最受矚目的新模態藥物之一；AOC結合抗體的精準標靶能力與核酸藥物的基因調控功能，可望突破目前核酸藥物主要侷限於肝臟遞送的限制，拓展至肌肉、心臟、神經系統及腫瘤等肝外組織，為罕見疾病、神經退化疾病及遺傳疾病帶來新的治療可能。

生技中心表示，另一項創新生醫技術為肝細胞標靶LNP平台。隨著mRNA藥物、RNA療法與基因編輯技術快速發展，如何安全且有效地將核酸藥物送達目標器官，已成為全球新藥研發的重要課題。脂質奈米粒子（LNP）則被公認為目前最關鍵的核酸藥物遞送平台之一。

生技中心指出，此自主開發平台相較於傳統LNP技術，具備「低劑量、高效率及長效性」3大優勢；另外，為解決核酸藥物的冷鏈運輸挑戰，生技中心自主完成LNP冷凍乾燥可行性驗證，未來有機會朝較高溫度儲存條件發展，降低超低溫冷鏈需求，提升產品運輸便利性與商業化潛力。

生技中心表示，除了舉辦台灣生技論壇與展示兩項創新技術之外，也安排多場商機媒合會議，邀集跨國藥廠、生技新創、技術轉移機構及國際投資人交流對接，爭取策略合作、技術授權及共同開發機會。