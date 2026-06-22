澳洲東元、盛齊綠能、東電綠能聯手投資澳洲 建置太陽能及儲能案場

東元電機（1504）22日宣布，其澳洲子公司TECO Australia & New Zealand（TAC）、盛達電（3027）旗下盛齊綠能，以及東電綠能，共同展開策略合作，攜手推動澳洲維多利亞州Seaspray太陽能暨儲能（Solar+BESS）專案，以及即將啟動的第二批（Tranche 2）能源投資組合。

東元指出，此次合作由三方在澳洲合資成立公司，共同投資建置案場，不僅展現台廠在再生能源與儲能整合領域的實力，也是台灣高品質工程技術與電力設備進軍大洋洲的重要布局。

本次合作的指標案場Seaspray專案位於澳洲維多利亞州，是一座規模達5.48MWp／11MWh的太陽能結合電池儲能系統案場。東元在該案持股45%，並預計取得EPC合約，擔任該專案的工程、採購與施工承包商。

此外，在規模更龐大的第二批50MW／200MWh分散式能源投資組合中，東元也正規劃提供高效率變壓器、環網開關設備（RMU）及配電開關設備（Switchgear）等關鍵電力基礎設備。

東元電機在澳洲深耕已四十餘年，初期以馬達、動力和空調供應為主，近年積極跨足再生能源及電力事業。東元澳洲總經理Stuart Walker表示，Seaspray與Tranche 2專案不僅展現澳洲東元逐步轉型的策略方向，也彰顯澳洲東元在大型電力設備供應、能源工程整合及在地專案執行上的實力，未來澳洲東元將持續攜手合作夥伴，積極參與澳洲再生能源與儲能市場發展，擴大綠能事業布局。

在分工方面，東電綠能主導核心儲能設備與電池系統供應管理。東電綠能執行長林美伶指出，東電綠能為全球領先的CATL（寧德時代）重要策略合作夥伴及授權售後服務站，擁有完整的系統整合能力與跨國專案經驗，東電綠能提供的不只是高效能電池設備，更以高標準的電網適應能力與完整的設備解決方案，全力協助澳洲能源轉型與電網的穩定發展。

負責系統整合執行與專案管理的盛齊綠能，則發揮其國家電力市場（NEM）法規與交易模式的開發經驗。盛齊綠能海外事業總經理陳均宜坦言，澳洲的併網法規與技術要求極具挑戰性，但憑藉盛齊綠能在當地電網審查與儲能系統整合的實務經驗，能有效克服併網技術門檻，確保專案不僅在安全性與法規遵循上達標，更能極大化案場的長期營運效能與收益。

此案後續將整合東元集團的國際機電工程能力與電力設備、東電綠能的CATL電池技術，以及盛齊綠能的系統整合專業。三方除了聯手為澳洲市場打造儲能系統與電網解決方案，目標也鎖定擴大爭取大洋洲再生能源基礎建設的相關商機。