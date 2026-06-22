全球最大生技展BIO在美登場 生技中心大秀兩項創新技術AOC、LNP吸睛

全球最大生技產業盛會「2026年北美生物科技大展（BIO International Convention, US BIO）」於美國時間6月22日至25日在聖地牙哥登場。生物技術開發中心22日宣布，今年將在展會上展示自主研發的抗體核酸藥物複合體（AOC）鍵結技術平台、與精準肝靶向LNP平台，目標爭取全球各家生技菁英企業合作。

經濟部產業技術司長期透過法人科技專案支持前瞻生醫技術研發，持續深化台灣在新藥開發、藥物遞送平台及製程技術等關鍵領域布局，協助科研成果加速銜接產業需求，打造具國際競爭力的生醫創新生態系。

生技中心表示，今年該中心除了在BIO展會上於台灣館法人區展示兩項具國際市場潛力的新模態藥物關鍵平台技術外，同時也安排多場國際商機媒合會議，向全球展現台灣生醫創新研發實力與產業合作能量。

生技中心並於BIO開展前夕舉辦「2026 Taiwan Biotech Forum」，以「Innovative Therapeutic Modalities in Precision Medicine」為主題，聚焦RNA藥物、光免疫療法（Photoimmunotherapy）、脂質奈米粒子（LNP）及新世代口服疫苗等具全球熱度的創新治療技術。

今年論壇特別邀請IONIS Pharmaceuticals肺部疾病副總裁Alexey S. Revenko、Rakuten Medical技術長Carlos A. Garcia、Nitto BioPharma商業發展資深總監Philip L. Sheridan，以及Vaxart研發副總裁暨首席科學長Sean Tucker擔任講者，深入探討創新治療技術於精準醫療領域的應用潛力與發展契機。

論壇吸引超過全球200位來自美、歐、日及台灣之藥廠、生技企業、投資機構與學研專家參與，透過技術交流與產業對話，促進國際合作、技術授權及跨國鏈結機會，進一步提升台灣生技產業國際能見度。

生技中心李財坤執行長表示，今年BIO法人區展館中，生技中心特別展示兩項創新生醫技術，包括自主研發的抗體核酸藥物複合體（AOC）鍵結技術平台與精準肝靶向LNP平台。

AOC被視為繼抗體藥物複合體（ADC）之後，全球最受矚目的新模態藥物之一。根據市場研究預估，2030至2033年間AOC市場將維持11%至15%的年複合成長率，全球產值有望突破50億美元。

AOC結合抗體的精準標靶能力與核酸藥物的基因調控功能，可望突破目前核酸藥物主要侷限於肝臟遞送的限制，進一步拓展至肌肉、心臟、神經系統及腫瘤等肝外組織，為罕見疾病、神經退化疾病及遺傳疾病帶來新的治療可能。

生技中心在經濟部產業技術司支持下，自主開發的AOC平台最大特色，在於突破國際AOC技術普遍面臨的異質性挑戰。透過位點專一性（Site-Specific）鍵結技術，可在不需改變抗體序列的前提下，精準控制核酸藥物與抗體的接合位置與比例，產生高度「均質化」的AOC產品。

此技術不僅有助於提升產品一致性與製程穩定度，也有機會提高藥物安全性評估的可預測性，擴大治療劑量調整空間（Therapeutic Window），降低後續臨床開發風險。平台同時具備高度模組化設計，可靈活搭載siRNA、ASO等不同核酸藥物，展現優異的商業化與國際合作潛力。

隨著mRNA藥物、RNA療法與基因編輯技術快速發展，如何安全且有效地將核酸藥物送達目標器官，已成為全球新藥研發的重要課題。脂質奈米粒子（LNP）則被公認為目前最關鍵的核酸藥物遞送平台之一。

根據2026年最新全球市場研究（Grand View Research & Fortune Business Insights），全球脂質奈米粒子（LNP）市場規模至2026年底將正式突破12.8億美元。隨著癌症疫苗、siRNA 慢性病藥物與基因編輯的大規模推進，預計到2030年，全球產值將強勢增長至15.4億美元。

生技中心自主開發的「高效肝細胞標靶LNP平台（Highly Potent Hepatocyte-Targeted LNP Platform）」，透過特殊脂質配方設計、奈米結構優化及DNA Barcoding高通量篩選技術，建立兼具高肝臟靶向性、高遞送效率與良好安全性的核酸藥物遞送平台。相較於傳統LNP技術，該平台具備「低劑量、高效率及長效性」三大優勢，在二項罕見的遺傳性代謝疾病動物功效模型中，顯現優於國際競品10倍以上的治療效果，初步驗證此LNP平台具備優異的肝細胞遞送能力。

為解決核酸藥物的冷鏈運輸挑戰，生技中心自主完成LNP冷凍乾燥（Lyophilization）可行性驗證，未來有機會朝較高溫度儲存條件發展，降低超低溫冷鏈需求，提升產品運輸便利性與商業化潛力。

更值得一提的是，此平台從核酸序列設計、LNP配方開發、藥物包覆、動物功效驗證到製程與劑型開發，皆由生技中心自主完成，展現台灣少見的核酸藥物「一站式」的研發能量。未來除肝臟罕見疾病與代謝疾病外，同時具備拓展至癌症疫苗、免疫治療及其他器官標靶遞送領域的發展潛力，可望成為台灣進軍全球RNA藥物與精準醫療市場的重要技術基石。

除了台灣生技論壇及兩項創新技術展示外，生技中心同步安排多場One-on-One商機媒合會議，邀集跨國藥廠、生技新創、技術轉移機構及國際投資人交流對接，為多年研發累積的創新技術尋求策略合作、技術授權及共同開發機會。

今年媒合對象包括AstraZeneca、Daiichi Sankyo、Novartis、Acuitas Therapeutics及Debiopharm等國際知名藥廠。透過與全球產業夥伴深入交流，期望進一步強化技術商品化與國際市場布局，加速台灣生技產業國際化發展。