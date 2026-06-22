長榮海運代子公司公告 斥資約新台幣113億元買進新貨櫃

長榮海運（2603）22日代子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.長榮海運(亞洲)公告，因應長期營運業務需求訂造14.05萬個新貨櫃，以台幣兌美元31.6計算，折合台幣總金額113.32億元。

法人分析，長榮海運為全球第七大的海運公司，近年來不斷訂造型節能船，因應新船隊增加，同步也增加新貨櫃的布局，22日再度代子公司公告訂造新貨櫃。

長榮海運代子公司長榮海運(亞洲)公告向廣東富華機械集團購買新造貨櫃2.9萬個，交易總金額不超過7,755萬美元，折算新台幣約為24,5億元。

長榮海運代子公司長榮海運(亞洲)公告向新華昌集團購買3.4萬個新造貨櫃，交易總金額不超過8,066萬美元，折算新台幣約為25.48億元。

長榮海運代子公司長榮海運(亞洲)公告向中國國際海運集裝箱購買3萬只貨櫃，交易總金額不超過7,260萬美元，折算新台幣約為22.9億元。

長榮海運代子公司長榮海運(亞洲)公告向東方國際集裝箱(香港)購買4.75萬只貨櫃，交易總金額不超過1.28億美元，折算新台幣約40.44億元。