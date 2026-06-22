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高端食品塑金術 聯華林德液氮急凍助攻減損、鎖鮮、拓市場

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯華林德將參加「台北國際食品加工機械展」，展示革新性液態氮食品急凍解決方案。圖／聯華林德提供
聯華林德將參加「台北國際食品加工機械展」，展示革新性液態氮食品急凍解決方案。圖／聯華林德提供

聯華林德氣體今日宣布將參加6月24日至27日的「台北國際食品加工機械展」，展示革新性液態氮食品急凍解決方案，協助食品業者提升產品價值、優化製程效率，並強化市場應變能力，加速布局高端與國際市場。

聯華林德表示，隨著食品品質標準提升與全球供應鏈重組，傳統機械冷凍已逐漸難以滿足市場對「高品質與高附加價值」的雙重需求。根據Fortune Business Insights 2026年4月分析，全球液態氮市場正快速成長，其中亞太地區為主要驅動力，食品應用占比達30.38%，已超越電子半導體、醫療與化工能源等領域，顯示其在食品價值鏈中的關鍵地位。預估至2034年，全球液態氮市場規模將達382.4億美元，年複合成長率（CAGR）為5.29%。此趨勢代表食品產業從「以保存為導向」轉向「以品質與價值創造為核心」。

聯華林德大宗氣體暨清淨能源副總經理沈欣儒指出，目前亞太地區仍有約85% 的食品採用傳統機械冷凍，液態氮急凍市場滲透率僅15%，卻已創造約15億歐元產值，代表單位價值更高。對企業而言，這不僅是技術升級，更是從「量產市場」邁向「高附加價值市場」的關鍵轉折點。面對全球食品趨勢，包括植物蛋白興起、天然無添加需求、氣候變遷與季節不穩定，以及拓展海外市場的需求，導入 -196°C超低溫液態氮冷凍技術，能有效鎖住營養，提升口感、質地與色澤，如同產地直送，讓消費者品嚐食材最純粹的風味。

沈欣儒進一步表示，傳統機械冷凍受限於冷卻效率與設備條件，不僅難以兼顧品質一致性與產線彈性，也不易應對當前食品產業「多品項、小批量」的生產趨勢。相較之下，液態氮超低溫快速冷凍，有助穩定產品品質，降低因製程不穩所帶來的波動與損耗風險。該技術已應用於農糧署與聯華林德合作夥伴尚順食品所推廣的「即時蔬菜」，亦可廣泛運用於魚類、肉品、各類生鮮食材、熟食烘培等，在高價值與品質敏感產品中，更顯優勢。搭配創新冷凍設備，回應當前人力精簡、廠房空間有限及產能彈性調整的產業挑戰。

亞太

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