興采從軍服到奧運戰袍 打造台灣機能紡織新戰場

興采（4433）集團拿下國防部軍備局302廠經營標案，合約直到2028年，為陸海空軍、陸戰隊、憲兵等單位研發科技軍服；2026米蘭冬季奧運還以自有品牌供應代表隊，將自主研發的機能布料導入選手服裝系統。興采走向世界舞台的同時，每年還耗資200萬元修繕302廠房舍照顧老員工各項福利，善盡企業社會責任。

紡織廠興采於2023年透過百分之百持股子公司神采時尚，成功取得國防部軍備局生產製造中心第302廠5年委託經營權，決標金額達36.1億元，成為近年國內紡織業跨足國防產業的重要案例。隨著軍服研發與生產逐步展開，為興采集團開啟新的成長動能。

興采集團深耕紡織產業超過36年，服務全球知名運動戶外品牌，包括NIKE、Adidas、The North Face、Columbia、Patagonia及Puma等國際大廠。最具代表性的創新技術，便是享譽國際的S.Café®環保科技咖啡紗，以回收咖啡渣製成高機能紗線，兼具吸濕排汗、異味控制與抗紫外線等功能，獲得全球市場肯定。

興采董事長陳國欽曾分享，自己年輕時曾在小金門服役，對於過去軍中潮濕悶熱的環境印象深刻。當時迷彩服容易褪色、衣物不透氣，鞋襪也常因潮濕而滋生細菌。正因為有這段親身經歷，讓他萌生運用興采專業紡織技術改善軍服品質的念頭，希望讓國軍官兵擁有更舒適、更符合現代作戰需求的服裝裝備。

興采團隊目前負責供應陸軍、海軍、空軍、海軍陸戰隊、憲兵及後備指揮部等14個單位的軍服研發製造。事實上，興采早已具備國際軍用紡織供應經驗，多年前承接北約體系相關訂單，產品供應西班牙、德國、捷克等歐洲國家軍隊。

陳國欽指出，興采將機能科技導入國軍服裝系統，新式軍服除了具備更好的透氣性、保暖性與輕量化特性外，依據不同地形與作戰需求設計專屬迷彩圖樣，因應夜間行動、各種作戰環境；部分特殊任務服裝更具備抗紅外線偵測、防電磁波干擾及降低雷達辨識等功能，提升官兵在現代戰場的隱蔽效果。

除了提升國軍戰力，興采接手302廠後，著手改善廠區長期存在的老舊問題。302廠部分房舍屋齡超過40至50年，管線設備老化嚴重，甚至部分宿舍出現毀損情況。為改善工作與居住環境，興采每年投入約200萬元進行房舍修繕與設施更新，希望提供更安全舒適的工作場域。

對於原有員工與軍眷福利，興采也採取延續與優化並行策略，不僅重視老員工工作權益，也積極維繫與地方鄰里的良好互動關係。陳國欽表示，希望透過企業經營管理，不只是打造更先進的軍服，也能讓員工感受到被尊重與照顧，進一步提升整體向心力。

興采的技術實力也同步站上國際舞台。在甫落幕的2026米蘭冬季奧運，興采旗下自有品牌TRANZEND參與中華代表隊裝備供應，將自主研發的高機能布料導入選手服裝系統，協助運動員在低溫環境下維持穩定表現，向世界展現台灣機能紡織產業的創新實力。