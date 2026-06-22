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豐興新盤價 鋼筋、廢鋼雙每公噸降300元 市場持續探底等待需求回溫

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

豐興（2015）22日新盤價，廢鋼、鋼筋每公噸降300元，型鋼維持平盤，市場持續探底等待需求回溫。

豐興協理莊文哲指出，近期國際鋼鐵原物料行情偏弱勢，美國大船廢鋼與日本2H廢鋼無報價，美國貨櫃廢鋼小跌為每公噸350美元，澳洲鐵礦砂由103.05美元下修至100.25美元。

豐興鋼鐵開出6月第四周盤價，在市場預期之中再度調降鋼筋與廢鋼價格每公噸300元，型鋼產品則維持平盤。新價鋼筋每公噸1.75萬元、廢鋼9,400元、型鋼2.5萬元，反映目前國內建築鋼材市場仍處於需求疲弱、成交清淡的整理階段。

上市鋼廠主管表示，第2季以來國內房建市場買氣不如預期，加上南部地區大型公共工程與民間建案進度略有放緩，下游加工廠及營造業者採購態度轉趨保守，導致鋼筋成交量始終無法有效放大。即使鋼廠陸續降價刺激買盤，市場仍呈現觀望。

豐興同步調降鋼筋與廢鋼價格300元，試圖維持合理的煉鋼利差，避免鋼廠獲利空間遭到過度壓縮。

上市鋼廠主管指出，鋼筋市場最大的問題是需求不足。受到梅雨季及近期頻繁降雨影響，工地施工進度放慢，部分建案延後拉貨，加上不少盤商手中仍有庫存，因此即使價格持續下修，也未能有效刺激大量補庫需求。

目前鋼筋價格逐漸接近成本區，若以進口小鋼胚及國際廢鋼價格推算，目前鋼筋價格再大幅下跌的空間其實有限，尤其國際廢鋼價格雖然走弱，但跌幅已明顯收斂，日本與美國市場均未出現恐慌性拋售，顯示原料端仍具有一定支撐。若下半年公共工程與民間建設需求如預期回溫，鋼筋市場有望在第3季末逐步走出低迷，迎接新一波需求復甦契機。

豐興 澳洲 美國

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