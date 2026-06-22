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環亞大樓拚都更 微風南京縮減營運樓層

中央社／ 台北22日電

微風南京店所在的環亞大樓推動都市更新，微風集團表示，因應租約到期，南京店今年4月底已退租3樓及4樓空間，目前營運範圍調整為地下2樓至2樓；至於其餘樓層租約期限，將配合都更進程調整。據了解，房東富邦人壽規劃最快於2027年啟動改建工程。

微風向中央社記者表示，因環亞大樓規劃辦理都市更新，南京店3樓及4樓租約已於今年4月底到期，所以未再續租，並將空間歸還房東富邦人壽。

環亞大樓位於台北市南京東路商圈，包含微風南京及茹曦酒店等設施，屋齡已超過40年。富邦人壽持有環亞大樓約94%產權，為最大業主；另外，凱基人壽及龍亨酒店分別持有約4%及2%產權。

富邦人壽已於2024年9月送出都更申請案，目前仍在事業計畫及權利變換計畫審查階段。依富邦人壽先前規劃，最快可望於2027年動工，整體工期可能長達10年，外界也關注微風南京後續營運安排。

微風向中央社記者表示，南京店3樓與4樓已經在今年4月租約到期，至於其他樓層租約到何時，就按照都更排程。

此外，微風南京近期也進行櫃位調整。微風指出，日本母嬰童裝品牌西松屋預計今年8月進駐南京店2樓，開設北部首店，店舖面積近300坪；原位於2樓的Breeze Super微風超市則將移至地下2樓，營運面積約90坪，未來將朝精緻化與輕量化方向發展，並結合餐飲服務規劃。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛向中央社記者表示，環亞大樓基地位處敦化北路精華地段，未來若完成重建，具備發展大型地標建築的條件；不但有助提升周邊商圈能見度，也可望帶動區域租金水準上揚。以台北市指標商辦敦北國泰寰宇為例，每坪月租金已突破新台幣4000元。

他指出，環亞大樓過去曾長期經營百貨商場，早年生意表現亮眼，此地段頗具商業潛力；若以目前市場需求與投資報酬率，他認為，未來重建後以高級辦公大樓作為主要開發方向的可能性最高，未來回歸單一業主，在招商、營運、管理可以進一步發揮綜效，提升大樓整體效益。

都更 富邦人壽 中央社

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