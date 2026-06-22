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未來車位分三等級 專家點出這種條件車位恐貶值

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
許多社區大樓因為管委會不同意，而無法設置充電樁。圖為充電樁示意圖。記者林麗玉／攝影
許多社區大樓因為管委會不同意，而無法設置充電樁。圖為充電樁示意圖。記者林麗玉／攝影

隨著電動車逐漸普及，停車位價值評估標準也正在改變。過去購屋族挑選車位時，多半關注平面或機械車位、出入便利性及位置優劣，但在電動車時代來臨後，有沒有充電能力正逐漸成為新的關鍵指標。

台北市都更學會理事彭彥祥表示，未來停車位可能出現明顯分級現象。第一類是已建置充電設備的專屬充電車位，具備獨立供電及管理系統，可直接提供充電服務；第二類是已預留管線及電力容量的車位，後續加裝充電設備相對容易；第三類則是完全未預留充電條件的車位，未來若有需求，可能必須重新拉線、增設設備甚至調整社區電力系統。

他指出，隨著電動車數量持續增加，具備充電能力的車位未來有望享有較佳保值性與轉售條件；反觀沒有預留充電環境的車位，可能因市場需求轉變而面臨價值下修壓力。

尤其不少屋齡超過30年的老公寓、老華廈，當年設計時並未考量電動車充電需求，也缺乏足夠電力容量。若未來住戶陸續更換為電動車，社區可能面臨變壓器容量不足、電力超載或增設設備困難等問題。

彭彥祥指出，部分老舊社區未來甚至可能面臨「電力版都更」挑戰，除了建築物老化問題外，公共電力系統也需要同步升級，才能滿足新型態用電需求。

目前已有愈來愈多建商在新建案規劃階段預留充電管線、電力容量及能源管理系統，希望降低未來增設成本。業界認為，未來住宅市場除了比地段、比公設之外，也將開始比電力容量與充電環境，有沒有電可能成為影響停車位價值及住宅競爭力的重要因素。

電動車

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