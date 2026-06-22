快訊

擋不住逼宮！英國首相確定辭職，誰敢來挑戰大位？

赴日注意！颱風接續往日本跑 米克拉估周五通過日本琉球群島附近海域

梁文傑為失言致歉！買千支鳳梨釋迦冰棒謝罪...陳瑩虧：少去一次酒店可以買很多

聽新聞
0:00 / 0:00

畜牧糞尿變黃金！彰化福寶生質能中心打造環保與循環經濟新典範

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
位在彰化縣福興鄉的福寶生質能資源化處理中心，26日將揭牌啟用，將打造為循環經濟與綠能發展的新典範。圖／福寶生質能資源化處理中心提供
位在彰化縣福興鄉的福寶生質能資源化處理中心，26日將揭牌啟用，將打造為循環經濟與綠能發展的新典範。圖／福寶生質能資源化處理中心提供

彰化縣是全台最大酪農產區，畜牧糞尿處理是重要環境課題，位在福興鄉的福寶生質能資源化處理中心26日將揭牌啟用，透過畜牧糞尿集中處理及沼氣發電技術，每日可處理660立方公尺畜牧糞尿，預估每年發電量達280萬度，除改善畜牧廢水問題及減少排碳1327公噸，成為循環經濟與綠能發展的新典範。

彰化縣環保局指出，為協助酪農業者解決廢棄物處理問題，民間綠能業者在環境部補助支持下，導入循環經濟理念建置福寶生質能資源化處理中心，透過集中收運與資源化處理模式，將過去被視為環境負擔的畜牧糞尿轉化為再生能源。

環保局表示，福寶生質能資源化處理中心運作模式，就像是工業區集中式廢水處理系統，鄰近牧場透過管線輸送廢水，較遠牧場則由專車收運，集中後，進行厭氧發酵產生沼氣，再轉換為綠色電力。此模式除可提升廢水處理效率，也有助降低個別牧場設備操作與管理壓力，減少違規排放風險。

根據規劃，中心每年可產生約280萬度綠色電力，可供數百戶家庭全年用電需求，同時減少約1327公噸二氧化碳排放量，相當於超過6萬棵樹木一年的碳吸存效益。除售電收益外，未來沼渣、沼液也可進一步資源化利用，發展有機肥料等循環經濟應用，提升整體營運效益。

福寶生質能資源化處理中心設在有「乳牛故鄉」的福興鄉，董事長黎德明表示，過去被視為廢棄物的畜牧糞尿，透過綠能技術與循環經濟模式，已成為可再利用的重要資源，不只是一座處理設施，還可以創造能源價值，也兼顧環境保護與產業發展，更是推動地方永續發展的重要引擎。

黎德明指出，未來除持續提升畜牧糞尿處理量能外，也將積極收集農業剩餘資材，提高資源循環利用效率，並結合政府淨零轉型政策與ESG永續發展趨勢，逐步將成功經驗推廣至全台主要畜牧產區，促進農業生產、環境保護與綠色能源共榮發展，打造台灣農牧產業永續新模式。

位在彰化縣福興鄉的福寶生質能資源化處理中心，26日將揭牌啟用，將打造為循環經濟與綠能發展的新典範。圖／福寶生質能資源化處理中心提供
位在彰化縣福興鄉的福寶生質能資源化處理中心，26日將揭牌啟用，將打造為循環經濟與綠能發展的新典範。圖／福寶生質能資源化處理中心提供

位在彰化縣福興鄉的福寶生質能資源化處理中心，26日將揭牌啟用，將打造為循環經濟與綠能發展的新典範。圖／福寶生質能資源化處理中心提供
位在彰化縣福興鄉的福寶生質能資源化處理中心，26日將揭牌啟用，將打造為循環經濟與綠能發展的新典範。圖／福寶生質能資源化處理中心提供

位在彰化縣福興鄉的福寶生質能資源化處理中心，26日將揭牌啟用，將打造為循環經濟與綠能發展的新典範。圖／福寶生質能資源化處理中心提供
位在彰化縣福興鄉的福寶生質能資源化處理中心，26日將揭牌啟用，將打造為循環經濟與綠能發展的新典範。圖／福寶生質能資源化處理中心提供

位在彰化縣福興鄉的福寶生質能資源化處理中心，26日將揭牌啟用，將打造為循環經濟與綠能發展的新典範。圖／福寶生質能資源化處理中心提供
位在彰化縣福興鄉的福寶生質能資源化處理中心，26日將揭牌啟用，將打造為循環經濟與綠能發展的新典範。圖／福寶生質能資源化處理中心提供

位在彰化縣福興鄉的福寶生質能資源化處理中心，26日將揭牌啟用，將打造為循環經濟與綠能發展的新典範。圖／福寶生質能資源化處理中心提供
位在彰化縣福興鄉的福寶生質能資源化處理中心，26日將揭牌啟用，將打造為循環經濟與綠能發展的新典範。圖／福寶生質能資源化處理中心提供

位在彰化縣福興鄉的福寶生質能資源化處理中心，26日將揭牌啟用，將打造為循環經濟與綠能發展的新典範。圖／福寶生質能資源化處理中心提供
位在彰化縣福興鄉的福寶生質能資源化處理中心，26日將揭牌啟用，將打造為循環經濟與綠能發展的新典範。圖／福寶生質能資源化處理中心提供

環保局 彰化縣 環境部

延伸閱讀

桃市府攜手產學界簽署合作備忘錄　共築「瑞興濕地」永續典範

看球賽、上廁所順便救地球 瑞典「為地球而尿」回收球迷尿液當肥料

綠能屋頂停車場 開創屋頂光電新價值

AI環境成本不只碳排！研究：2030年耗水恐達9.3兆公升、電子廢棄物達250萬噸

相關新聞

活化資產 宏碁處分部分專利及儲能案場持股

PC品牌大廠宏碁（2353）22日公告，董事會通過處分無形資產及儲能案場股份兩案，其中，宏碁處分通訊相關專利，利益達3億元以上，對此，宏碁表示，主要是為活化資產。

溢泰實施庫藏股 預計買回3,000張

國內淨水設備出口龍頭溢泰（7818）22日董事會通過買回庫藏股案，預計自6月23日至8月21日買回3,000張，買回價格區間為每股43.54元至96.69元，買回股份總金額上限59.76億元。

未來車位分三等級！專家點出這種條件車位恐貶值

隨著電動車逐漸普及，停車位價值評估標準也正在改變。過去購屋族挑選車位時，多半關注平面或機械車位、出入便利性及位置優劣，但在電動車時代來臨後，有沒有充電能力正逐漸成為新的關鍵指標。

光麗生技醫藥雙軌布局、併購達昌宸曜十藥局 納入集團版圖

上市生技股光麗-KY（6431）22日宣布，子公司宸曜醫務管理顧問公司已完成收購嘉蒂保醫藥公司100%股權，交易價金2,500萬元。交易完成後，嘉蒂保醫藥旗下十家藥局門市將以「達昌宸曜」作為藥局品牌名稱，正式納入光麗生技集團醫療健康服務版圖，成為集團拓展社區健康照護、藥局通路及會員經營的重要據點。

一億元只能買60坪 北市豪宅也縮水

近年豪宅市場受到央行信用管制與房貸政策影響，整體交易熱度不若過往，但高資產族群購屋需求並未完全退場。永慶房產集團盤點台北市近三年來，屋齡十年內與十年以上豪宅的交易價量，發現位於博愛特區的「總統傑仕堡」平均總價近一億元，能夠買到的室內坪數卻不到60坪，顯示新豪宅的規劃已不全然朝向大坪數來設計。

王國材：落實鬆綁用人費用 中華郵政今年將進用1,812人

中華郵政董事長王國材22日發布給全體員工的一封信表示，公司將調整年度績效評分標準，落實鬆綁用人費用，以補足外勤人力需求，預計進用1,812人，希望加速補足人力缺口。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。