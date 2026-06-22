畜牧糞尿變黃金！彰化福寶生質能中心打造環保與循環經濟新典範

彰化縣是全台最大酪農產區，畜牧糞尿處理是重要環境課題，位在福興鄉的福寶生質能資源化處理中心26日將揭牌啟用，透過畜牧糞尿集中處理及沼氣發電技術，每日可處理660立方公尺畜牧糞尿，預估每年發電量達280萬度，除改善畜牧廢水問題及減少排碳1327公噸，成為循環經濟與綠能發展的新典範。

彰化縣環保局指出，為協助酪農業者解決廢棄物處理問題，民間綠能業者在環境部補助支持下，導入循環經濟理念建置福寶生質能資源化處理中心，透過集中收運與資源化處理模式，將過去被視為環境負擔的畜牧糞尿轉化為再生能源。

環保局表示，福寶生質能資源化處理中心運作模式，就像是工業區集中式廢水處理系統，鄰近牧場透過管線輸送廢水，較遠牧場則由專車收運，集中後，進行厭氧發酵產生沼氣，再轉換為綠色電力。此模式除可提升廢水處理效率，也有助降低個別牧場設備操作與管理壓力，減少違規排放風險。

根據規劃，中心每年可產生約280萬度綠色電力，可供數百戶家庭全年用電需求，同時減少約1327公噸二氧化碳排放量，相當於超過6萬棵樹木一年的碳吸存效益。除售電收益外，未來沼渣、沼液也可進一步資源化利用，發展有機肥料等循環經濟應用，提升整體營運效益。

福寶生質能資源化處理中心設在有「乳牛故鄉」的福興鄉，董事長黎德明表示，過去被視為廢棄物的畜牧糞尿，透過綠能技術與循環經濟模式，已成為可再利用的重要資源，不只是一座處理設施，還可以創造能源價值，也兼顧環境保護與產業發展，更是推動地方永續發展的重要引擎。

黎德明指出，未來除持續提升畜牧糞尿處理量能外，也將積極收集農業剩餘資材，提高資源循環利用效率，並結合政府淨零轉型政策與ESG永續發展趨勢，逐步將成功經驗推廣至全台主要畜牧產區，促進農業生產、環境保護與綠色能源共榮發展，打造台灣農牧產業永續新模式。

位在彰化縣福興鄉的福寶生質能資源化處理中心，26日將揭牌啟用，將打造為循環經濟與綠能發展的新典範。圖／福寶生質能資源化處理中心提供

位在彰化縣福興鄉的福寶生質能資源化處理中心，26日將揭牌啟用，將打造為循環經濟與綠能發展的新典範。圖／福寶生質能資源化處理中心提供

位在彰化縣福興鄉的福寶生質能資源化處理中心，26日將揭牌啟用，將打造為循環經濟與綠能發展的新典範。圖／福寶生質能資源化處理中心提供

位在彰化縣福興鄉的福寶生質能資源化處理中心，26日將揭牌啟用，將打造為循環經濟與綠能發展的新典範。圖／福寶生質能資源化處理中心提供

位在彰化縣福興鄉的福寶生質能資源化處理中心，26日將揭牌啟用，將打造為循環經濟與綠能發展的新典範。圖／福寶生質能資源化處理中心提供