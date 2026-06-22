中保科奪2026信譽品牌白金獎 贏得消費者信任

台灣科技保全產業領導品牌中興保全科技（9917），22日宣布榮獲「2026年第28屆信譽品牌大調查－居家保全與監控系統類」白金獎，成為該類別唯一獲得最高榮譽的品牌。

這項殊榮不僅展現中保科技長期深耕台灣科技保全市場的專業實力，更彰顯了消費者長久以來的高度信任與肯定。

由國際第三方研究機構 Catalyst Research 獨立執行的「信譽品牌大調查」至今已連續舉辦28年。該調查採取「未提示品牌」的開放式填答，透過大規模且具代表性的樣本進行統計，2026年有效樣本數達1,553份，真實反映消費者心目中最值得信賴的品牌。

根據調查結果，中保科技在「心智占有率」、「信任深度」、「信任指數」及「信任原因」等多項關鍵指標表現亮眼，充分展現其無法動搖的市場領導地位。

市場調查指出，中保科技之所以能贏得消費者的高度信任，關鍵在於其具備24小時即時監控與快速應變能力，且系統穩定性與設備可靠度極高，能提供門禁、監控等一站式整合安全解決方案。此外，憑藉著深厚的品牌歷史與市場領先實力，中保科技在全台社區與企業場域皆擁有極高的採用率與能見度。

中保科技智慧系統總處總經理胡志強表示，感謝社會大眾長期以來對中保科技的支持與信任。我們始終以守護民眾安全為使命，服務範圍涵蓋全台社區、商家、企業、金融機構及科技園區等多元場域。目前中保科技在全台設有超過60個服務據點及24小時管制中心，提供全天候監控與即時派遣支援。

未來也將持續以AI科技創新提升服務品質，做客戶最值得信賴的安全夥伴。

近年來，中保科技積極布局智慧社區與居家領域，推出結合AIoT技術的「智慧樓管系統」，協助社區全面提升管理效率並降低人力成本。該系統可整合現有保全設備，透過AI人臉辨識取代傳統門禁卡，讓住戶免帶卡即可快速通行；訪客則只需利用QR Code，即可完成門禁與電梯的權限授權，大幅提升出入管理的便利性與安全性。

目前這套智慧樓管系統已成功導入全台超過3,000個社區。其核心價值不僅在於設備的智慧化升級，更透過數位化管理，協助社區建立兼顧效率、品質與成本控管的長期營運模式，真正實現以科技提升管理效能的智慧社區願景。

除了社區管理，中保科技也將守護延伸至住家內部。「中保無限＋智慧家庭系統」整合了智慧防災、居家安全與家庭守護，運用AIoT技術提供全天候的防護。當住宅發生火災、瓦斯外洩或一氧化碳濃度異常時，系統透過煙霧、瓦斯與一氧化碳偵測器，能在第一時間偵測異常，並自動連動遮斷閥關閉氣源、啟動排風設備，同步發出警示通知，協助住戶在黃金時間即時應變。

這套系統亦能與日常起居完美結合，例如家人返家時，系統會自動開啟玄關燈光，並將影像即時推播至手機APP通知家人，同時還能連動空調與照明，打造舒適且安全的智慧生活。而在家庭守護方面，則透過AIoT智慧感測技術，提供24小時緊急救護通報與生活動態數據分析，即使晚輩不在身邊，也能遠端即時掌握長輩或家人的狀況。

為了讓科技完美融入日常生活，「中保無限＋」全系列皆採用無線設備設計，安裝過程完全不需破壞既有裝潢，住戶透過手機APP就能隨時遠端監控、操控設備，打造安心且便利的居家環境。

展望未來，中保科技將持續以AIoT與雲端平台為核心，從科技保全延伸至智慧城市、智慧社區、智慧家庭等多元服務領域。透過創新科技守護民眾安全，並攜手政府、企業與社區，共同打造更安心、智慧的生活環境。

中保科技榮獲2026信譽品牌白金獎，勇奪居家保全與監控系統類最高榮譽。業者／提供