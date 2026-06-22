國喬法說會／石化市場面臨復甦轉折點 朝三大面向布局低碳氫

國喬（1312）22日舉行法人說明會，總經理曾嘉雄表示，石化產業正由擴張期轉向整併與去化階段，持續面臨供需重塑、法規政策及永續發展等挑戰，預估2029年可望迎來市場復甦轉折點。國喬將持續提升產業競爭力與抗風險能力，以度過市場的低迷期，待景氣復甦之時，以最強韌性搶占先機、全面提升整體營運績效。

曾嘉雄指出，國喬旗下三大主力產品苯乙烯（SM）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）與尼龍66的亞洲市場價格，於去年第4季落至低點。但邁入2026年第1季後，受美伊衝突影響，亞洲原油與石腦油成本被大幅推升，石化產品供應面臨壓力，使產品價格開始觸底反彈。

近日美伊簽署停戰協議並重啟荷莫茲海峽，短期間下游採購轉趨觀望。曾嘉雄預估，戰後物流與供應鏈需耗時半年以上重整，才能完全恢復正常的供需機制，目前的供需失衡，也將在第2季發酵，導致價格反彈。預估至第2季末，SM、ABS及尼龍66價格將迎來一波高峰，創下該觀測區間內新高。

國喬表示，面對近年來中國大陸石化產能大幅擴張與地緣政治的變局，國喬透過積極外銷全球，成功分散過度集中於單一區域的營運風險，在外銷市場結構上出現了重大轉變。從早期銷往大陸居多，在過去幾年則呈現逐年遞減趨勢。截至目前，大陸市場的銷售占比已經降至三成以下，大幅降低對單一市場的依賴。

另外，國喬也成功開拓全球多元新興市場，包含東南亞、南亞、美洲、南非與中東等地區的銷售版圖皆有明顯的擴張，合併銷售占比大幅擴張到超過五成，已成功打入全球多元市場，落實風險分散、強化營運韌性。

國喬指出，近期推廣低碳高純氫，主要基於三大面向考量。首先，建置太陽能發電系統，結合綠電專門供應生產高純度氫氣，在面對未來市場變數與淨零碳排法規挑戰時能強化市場競爭力；其次，透過高純度氫氣打入高附加價值的科技市場，瞄準電子及半導體產業，專門應用於還原清除表面氧化層，有助於跳脫傳統石化紅海，切入高端的科技供應鏈；最重要的是，低碳氫新事業落實國喬推動綠色製程與永續經營的目標，為轉型「綠色石化」的長遠發展奠定厚實基礎。

曾嘉雄表示，國喬透過分散原料來源強化供應鏈韌性，並優化產能配置以提升產品價值，同時結合綠電推廣低碳高純氫，強化市場競爭力。國喬將持續關注全球產經動態，將轉型壓力化為重塑國際競爭力。