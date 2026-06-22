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Lean Mobility獲募資8億日圓 布局量產微型電動車

中央社／ 台北22日電

微型電動車商極智移動（Lean Mobility）今天宣布完成Pre-A輪延伸融資，獲得日本環境省主管的官民共同基金JICN投資，以及領投創投Tech Sphere Investments（TSI）追加投資，累計募資金額達8億日圓（約新台幣1.56億元）。

Lean Mobility表示，此次資金將用於都市微型電動車Lean3台灣台南廠量產體系建置，以及拓展台灣和日本等全球市場業務。

Lean Mobility透過新聞稿說明，此次Pre-A輪募資是2025年10月已公布Pre-A輪募資的延伸融資，其中JICNJapan Green Investment Corp. for Carbon Neutrality是日本環境省主管的官民共同基金，資本規模約650億日圓，專門投資有助推動減碳及實踐碳中和的相關事業。

Lean Mobility說明，此次延伸融資資金用途包括建置台灣台南工廠量產線、加速量產計畫，強化日本與台灣市場銷售及售後服務體系，加速新市場拓展以及加速研發與人才招募。

Lean Mobility創辦人谷中壯弘指出，此次獲得日本環境省主管官民基金JICN，以及以TSI為首的海內外投資人支持，將持續推進量產體制建置，加速市售車上市，積極布局未來自動駕駛及數據平台LeanX次世代移動事業。

Tech Sphere Investments董事長楊涵淳表示，LeanMobility與谷中壯弘擁有約20年技術累積及核心專利，此次能與日本官方綠色基金JICN攜手注資，一起支持Lean Mobility量產與市場拓展。

根據資料，Lean Mobility株式會社成立於2022年，總部位於日本愛知縣豐田市，是由前豐田總工程師谷中壯弘創立的台日合作新創企業，獲Tech SphereInvestments董事長楊涵淳重視。

Lean Mobility主要布局都市微型電動車Lean3開發、製造與銷售，以及移動數據平台LeanX為核心的服務開發項目，Lean3將逐步發展為自動駕駛應用智慧移動平台，Lean Mobility布局未來Robotaxi營運市場，打造次世代移動服務事業。

電動車 日本 基金

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