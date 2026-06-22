光麗生技醫藥雙軌布局、併購達昌宸曜十藥局 納入集團版圖

上市生技股光麗-KY（6431）22日宣布，子公司宸曜醫務管理顧問公司已完成收購嘉蒂保醫藥公司100%股權，交易價金2,500萬元。交易完成後，嘉蒂保醫藥旗下十家藥局門市將以「達昌宸曜」作為藥局品牌名稱，正式納入光麗生技集團醫療健康服務版圖，成為集團拓展社區健康照護、藥局通路及會員經營的重要據點。

光麗生技控股公司主要業務涵蓋化妝品與保養品代工（OEM/ODM）、細胞醫學大健康產業及診所等。其中在診所部份，目前在台灣有六家加盟診所，海外的紐西蘭及日本各有一家聯盟診所。

光麗生技董事長王嘉瑋表示，隨著台灣高齡化、慢性病管理及預防醫學需求持續提升，藥局與診所已成為最貼近社區民眾的健康服務入口。此次完成嘉蒂保醫藥收購，代表光麗生技進一步強化「醫療服務、藥局通路、會員經營」的整合能力，並加速建立可複製、可擴張的社區健康服務平台。

他表示，嘉蒂保醫藥旗下十家藥局據點涵蓋台北市、新北市及台中市，整體門市分布橫跨大台北都會生活圈與台中核心商圈，具備社區服務密度、在地客群基礎及通路延展性。

達昌宸曜營運長黃煊堯表示，藥局是健康產業中最貼近消費者與社區的第一線場域，診所是提供專業醫療服務與健康管理的重要節點。未來「達昌宸曜」藥局與宸曜診所，以及Gloreau蔻芮安美妝品牌，將結合集團醫療管理、保健及美妝產品、會員經營及行銷資源，逐步提升單店營運效率與整體通路價值。

除藥局通路整合外，光麗集團也將於本周六迎來新北第一家診所「上醫宸曜診所」開幕。該診所為宸曜國際醫療進入新北醫療服務市場的重要據點，開幕後集團旗下醫療院所將達全台六家。未來，上醫宸曜診所可望與達昌宸曜藥局通路形成區域聯動，強化診所端醫療服務、藥局端健康諮詢與社區會員經營之間的協同效益。

光麗生技強調，集團將持續以醫療服務整合、健康通路拓展、產品服務導入及會員長期經營為核心策略，深化國內醫療健康產業布局，提升整體營運綜效與長期成長動能。公司預期，隨著達昌宸曜藥局通路整合與上醫宸曜診所開幕，將有助於集團接觸更廣泛的社區消費者與健康需求族群，並為後續健康管理服務、保健產品及醫療資源導入奠定更完整基礎。