光麗生技醫藥雙軌布局 達昌宸曜10家藥局納入集團

光麗生技控股宣布，旗下子公司宸曜醫務管理顧問股份有限公司已完成收購嘉蒂保醫藥股份有限公司100%股權。交易完成後，嘉蒂保醫藥旗下10家藥局門市將以「達昌宸曜」作為藥局品牌名稱，正式納入光麗生技集團醫療健康服務版圖，成為集團拓展社區健康照護、藥局通路及會員經營的重要據點。

光麗生技董事長王嘉瑋表示，隨著台灣高齡化、慢性病管理及預防醫學需求持續提升，藥局與診所已成為最貼近社區民眾的健康服務入口，此次完成嘉蒂保醫藥收購，代表光麗生技進一步強化「醫療服務、藥局通路、會員經營」的整合能力，並加速建立可複製、可擴張的社區健康服務平台。

王嘉瑋表示，嘉蒂保醫藥旗下10家藥局據點涵蓋台北市、新北市及台中市，整體門市分布橫跨大台北都會生活圈與台中核心商圈，具備社區服務密度、在地客群基礎及通路延展性。

達昌宸曜營運長黃煊堯表示，藥局是健康產業中最貼近消費者與社區的第一線場域，診所則是提供專業醫療服務與健康管理的重要節點，未來「達昌宸曜」藥局與G宸曜及Gloreau蔻芮安將結合集團醫療管理、保健及美妝產品、會員經營及行銷資源，逐步提升單店營運效率與整體通路價值。

光麗生技強調，集團將持續以醫療服務整合、健康通路拓展、產品服務導入及會員長期經營為核心策略，深化國內醫療健康產業布局，提升整體營運綜效與長期成長動能。公司預期，隨著達昌宸曜藥局通路整合與上醫宸曜診所開幕，將有助於集團接觸更廣泛的社區消費者與健康需求族群，並為後續健康管理服務、保健產品及醫療資源導入奠定更完整基礎。