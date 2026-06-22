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光麗生技醫藥雙軌布局 達昌宸曜10家藥局納入集團

中央社／ 台北22日電

光麗生技宣布，旗下子公司宸曜醫務管理顧問已完成收購嘉蒂保醫藥100%股權。交易完成後，嘉蒂保醫藥原以「達昌藥局」品牌經營的10家藥局門市，更名為「達昌宸曜」，納入光麗生技集團醫療健康服務版圖，是光麗生技首度跨足藥局產業。

光麗生技董事長王嘉瑋今天透過新聞稿表示，隨著台灣高齡化、慢性病管理及預防醫學需求持續提升，藥局與診所已成為最貼近社區民眾的健康服務入口。此次完成嘉蒂保醫藥收購，光麗生技將可進一步強化「醫療服務、藥局通路、會員經營」整合能力，加速建立可複製、可擴張的社區健康服務平台。

嘉蒂保醫藥旗下10家藥局據點涵蓋台北市、新北市及台中市，整體門市分布橫跨大台北都會生活圈與台中核心商圈，具備社區服務密度、在地客群基礎及通路延展性。

達昌宸曜營運長黃煊堯表示，藥局是健康產業中最貼近消費者與社區的第一線場域，診所是提供專業醫療服務與健康管理的重要節點。未來達昌宸曜藥局與宸曜診所及美妝保養品牌Gloreau蔻芮安將結合集團醫療管理、保健及美妝產品、會員經營及行銷資源，逐步提升單店營運效率與整體通路價值。

除了藥局通路整合外，光麗生技表示，近期將迎來新北第一家診所「上醫宸曜診所」開幕，此為宸曜國際醫療進入新北醫療服務市場的重要據點，開幕後集團旗下醫療院所將達全台6家。未來上醫宸曜診所可望與達昌宸曜藥局通路形成區域聯動，強化診所端醫療服務、藥局端健康諮詢與社區會員經營之間的協同效益。

高齡化 布局

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