聽新聞
0:00 / 0:00
王國材：落實鬆綁用人費用 中華郵政今年將進用1,812人
中華郵政董事長王國材22日發布給全體員工的一封信表示，公司將調整年度績效評分標準，落實鬆綁用人費用，以補足外勤人力需求，預計進用1,812人，希望加速補足人力缺口。
王國材指出，今年3月6日起歷時近3個月，第二度走訪全國19個責任中心局，傾聽各局意見，發現各地普遍面臨人力不足及用人緊縮問題，也感受到第一線同仁承受的工作壓力。
王國材指出，在走訪過程中，也聽見企業工會理事長及各分會理事長持續反映人力不足問題，並積極爭取改善措施。
針對人力議題，王國材表示，公司將調整年度績效評分標準，落實鬆綁用人費用，以補足外勤人力需求，並暫緩以工作點收回窗口名額及調降各支局局級，讓同仁能在合理工作負荷下安心工作。
王國材強調，自上任以來即主張開源是公司轉型最重要的方向，不能只著重於不合理的節流措施。他認為，開創新業務與提升營收，才是中華郵政永續發展的關鍵。
在人力補充方面，王國材表示，今年透過年度職階人員甄試及3次額外增額招考，預計進用1,812人，希望加速補足人力缺口，盡早改善現場人力不足問題。
王國材指出，中華郵政要確保永續經營，必須因應新趨勢持續升級與轉型。他也感謝全體員工在公司轉型過程中堅守崗位、全力付出，並表示在同仁共同努力下，今年經營績效可望延續去年的表現，交出亮眼成績單。
王國材表示，未來將持續推動人力補足與開源工作，攜手同仁共同完成中華郵政轉型與永續經營目標。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。