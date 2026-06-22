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王國材：落實鬆綁用人費用 中華郵政今年將進用1,812人

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
中華郵政董事長王國材。聯合報系資料照/記者邱德祥攝影
中華郵政董事長王國材。聯合報系資料照/記者邱德祥攝影

中華郵政董事長王國材22日發布給全體員工的一封信表示，公司將調整年度績效評分標準，落實鬆綁用人費用，以補足外勤人力需求，預計進用1,812人，希望加速補足人力缺口。

王國材指出，今年3月6日起歷時近3個月，第二度走訪全國19個責任中心局，傾聽各局意見，發現各地普遍面臨人力不足及用人緊縮問題，也感受到第一線同仁承受的工作壓力。

王國材指出，在走訪過程中，也聽見企業工會理事長及各分會理事長持續反映人力不足問題，並積極爭取改善措施。

針對人力議題，王國材表示，公司將調整年度績效評分標準，落實鬆綁用人費用，以補足外勤人力需求，並暫緩以工作點收回窗口名額及調降各支局局級，讓同仁能在合理工作負荷下安心工作。

王國材強調，自上任以來即主張開源是公司轉型最重要的方向，不能只著重於不合理的節流措施。他認為，開創新業務與提升營收，才是中華郵政永續發展的關鍵。

在人力補充方面，王國材表示，今年透過年度職階人員甄試及3次額外增額招考，預計進用1,812人，希望加速補足人力缺口，盡早改善現場人力不足問題。

王國材指出，中華郵政要確保永續經營，必須因應新趨勢持續升級與轉型。他也感謝全體員工在公司轉型過程中堅守崗位、全力付出，並表示在同仁共同努力下，今年經營績效可望延續去年的表現，交出亮眼成績單。

王國材表示，未來將持續推動人力補足與開源工作，攜手同仁共同完成中華郵政轉型與永續經營目標。

中華郵政 王國材

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