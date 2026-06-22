買房別只看裝潢！桃園建案開放工地觀摩 耐震工法全曝光

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經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
現場透過鋼筋綁紮示範與親自體驗。建築安全履歷協會／提供
現場透過鋼筋綁紮示範與親自體驗。建築安全履歷協會／提供

台灣地震頻繁，建築安全議題備受關注。為讓民眾了解住宅結構安全的重要性，「建築安全履歷協會」與中麗建設21日至22日在桃園市中壢區「中麗安心宅13期」工地舉辦施工品質觀摩會，透過實地走訪工地、現場解說及鋼筋綁紮體驗，讓民眾親眼看見建築物在結構與耐震工法上的施工細節，了解住宅「看不見的安全」。

建築安全履歷協會表示，台灣現行建築結構設計規範已具備一定抗震能力，但施工品質才是真正影響建築安全的關鍵環節，尤其在缺工問題日益嚴重下，如何確保施工品質，更是購屋族關心的重點。

此次觀摩的「中麗安心宅13期」全面導入戴雲發研發的「Alfa Safe耐震系統工法」，透過鋼筋系統化設計、自動化加工及標準化組裝流程，降低傳統人工綁紮可能產生的誤差。工法採用一體成形系統鋼筋，並在柱體內增加柱鋼筋與圓形箍筋，形成「Alfa Safe柱中柱」結構，提高建築物核心柱體的圍束能力與垂直承載力；外牆轉角及端部則導入「Alfa Safe系統牆」，藉由一體式牆箍設計，降低牆面裂縫與滲漏水風險。

建築安全履歷協會創會理事長戴雲發表示，消費者購屋時不應只看外觀或行銷訴求，更應關注建築結構與施工品質。推動建築安全履歷制度及施工透明化，就是希望讓購屋者能清楚了解建築從設計到施工的每一個環節，進而保障居住安全。

中麗建設董事長林秀梅表示，住宅不只是居住空間，更是家庭幸福的依靠，因此除了重視外觀設計與居住品質，也堅持將結構安全、防水工程及施工細節做到最好。公司長期落實建築安全履歷制度，以公開透明方式呈現施工過程，讓消費者更了解住宅品質。

中麗建設總經理邱奕民表示，台灣位於地震帶上，住宅安全必須從結構本質做起。中麗安心宅系列皆經第三方專業檢驗，取得建築安全履歷認證標章，透過透明化施工管理與品質監督，讓住戶看見建築背後的品質與用心。

桃園 裝潢

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