快訊

世足運彩抽獎同組號碼疑6度中獎 王鴻薇：又見數學奇蹟？

台積電漲百元引百花齊放 台股收漲1,276點衝過47K

男子與認識10年浪浪道別「叮嚀好好照顧自己」 橘貓一聲聲回應萬人淚崩

格上推「格上馬特」暑假出遊拿優惠

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
格上夏日租車優惠開跑，多人座熱門車款任你選。業者／提供
格上夏日租車優惠開跑，多人座熱門車款任你選。業者／提供

暑假旅遊旺季即將到來，格上租車除推出多項租車優惠，也持續深化會員經營與消費者互動體驗。

今年4月正式上線的全新會員權益制度，以「四大鑰匙」會員等級搭配業界首創的里程回饋機制，讓消費者每次租車都能累積專屬回饋，享受更多用車福利。

為使消費者可深入了解全新會員制度，特別推出會員升等抽獎活動。即日起至9月6日止，只要達成指定用車門檻，包括日租車累計租用達2日，或共享車累計使用達3次且單次用車時間達5小時，即可獲得抽獎資格。

除了透過會員福利與活動回饋優化用車體驗外，格上租車亦同步推出全新品牌吉祥物「格上馬特」，進一步拉近與消費者的距離。以熱心可靠、機智幽默的形象陪伴消費者探索移動生活，未來也將透過「這格馬特懂」社群專欄，分享租車知識與用車趣聞，讓品牌互動更貼近日常。

為讓更多消費者認識「格上馬特」，6月25日起，追蹤「格上Go Smart」Instagram官方帳號並於門市出示追蹤畫面，即可獲得限量「馬特隨行扇」，陪伴消費者清涼過暑假。

隨著暑假出遊需求升溫，格上租車也準備好多元車型與優惠方案，陪伴消費者輕鬆展開每一段旅程。從經濟型轎車、休旅車到熱門七人座MG G50 PLUS，皆能滿足親子出遊、好友成群同行及跨縣市大範圍移動等不同用車需求。即日起至9月6日止，門市租車A～D級車款不分平假日，租用1至2日享7折優惠，租用3日即享6折優惠，另有指定熱門車款最低5折起，讓消費者以更實惠的價格規劃夏日旅程。

此外，獲得雙北共享運具評鑑優等的格上共享車，則將於7月1日起陸續推出系列活動，包含推薦好友註冊會員及取車集點等系列活動，達成活動門檻即可抽萬元租車金、金鑰匙會籍及電影票等好禮。同時格上共享車MG G50 PLUS已啟動上架作業，最快明日起即可於部分據點體驗，滿足暑假期間多元用車需求。熱辣台灣，環島GoSmart陪你到底。

本次活動將抽出30名金鑰匙會員及5名黑鑰匙會員，最高可享15%里程數回饋、車型升級及租金優惠價$999等尊榮禮遇。此外，只要在8/31前使用門市租車或共享車任一服務，並至樂天網路銀行完成線上開戶，即可再獲新台幣NT$999，提供低門檻高規格的有感優惠。

「格上馬特」推更多禮遇。業者／提供
「格上馬特」推更多禮遇。業者／提供

「格上馬特」正式出道，帶你暑假出遊拿優惠。業者／提供
「格上馬特」正式出道，帶你暑假出遊拿優惠。業者／提供

延伸閱讀

旺旺友聯推「樂駕」旅平險 搶攻自駕旅遊與暑假出遊商機

星芒豪華入主時機到！中華賓士6月購車優惠 指定車系享高額零利率、乙式保險與延長保固

酷澎618倒數3天 AI筆電加碼回饋1%酷澎幣 WOW會員生活雜貨天天現折200元

只有一天！星巴克全品項下殺85折 滿額再送「買一送一」券

相關新聞

買房別只看裝潢！桃園建案開放工地觀摩 耐震工法全曝光

台灣地震頻繁，建築安全議題備受關注。為讓民眾了解住宅結構安全的重要性，「建築安全履歷協會」與中麗建設21日至22日在桃園市中壢區「中麗安心宅13期」工地舉辦施工品質觀摩會，透過實地走訪工地、現場解說及鋼筋綁紮體驗，讓民眾親眼看見建築物在結構與耐震工法上的施工細節，了解住宅「看不見的安全」。

低耗能成為購屋新剛需 台中品牌建商以被動式節能設計打造耐候住宅

熱浪席捲全球！根據國家災害防救中心（TCCIP）數據統計，台灣夏季平均最高溫度與高溫天數持續上升，今年五月全台多地甚至出現最高溫紀錄，炎熱夏季已成為民眾最有感的氣候議題。面對居高不下的氣溫，以及夏季電費所帶來的負擔，住宅的節能與綠化設計已成為購屋族的「新剛需」。台中品牌建商包括豐穀、冠德、舜元、漢宇、陸府等開發業者，皆透過建材設備及社區綠化等面向，提升住宅的耐候性。

雙城魅力！北投老爺攜手淡水將捷金鬱金香推聯賣專案

今夏最具話題性的雙城旅行提案登場！北投老爺酒店與淡水將捷金鬱金香酒店攜手推出「滬尾．八投．雙城拾光」住房專案，專案價只要9,299元，即可一次收藏北投與淡水兩地風景，享受雙城共兩晚的住宿體驗。

年收200萬家庭暴增50萬戶！房仲：每5家就有1家不能申請新青安

研擬中的新青安2.0方案，將以所得200萬元作為排富門檻，若排富條款拍板，全台將有超過200萬戶無緣申貸！台灣房屋根據主計總處家庭收支調查資料，統計全台年收200萬元以上家戶數量，2020年全台約有152.7萬戶，到了2024年，已攀升到近202萬戶，佔了整體家戶總數21.8%，等於每五個家庭就有一家不能申請新青安。

國民黨立委黃健豪買房重預算 建議年輕人首購不必執著蛋黃區

國民黨立委黃健豪表示，年輕人買房可參考婚育宅條件，有意成家的年輕人，首要務實評估預算，並要預先評估周邊資源的育兒友善程度，以足夠的育兒空間為首選，同時留意未來是否有足夠公托、幼兒園等，周邊環境相當重要。

兼職成常態？40歲以上族群逾七成認為未來「有可能以兼職取代正職」

兼職市場正在出現結構性變化。104兼職打工平台最新《兼職市場趨勢研究報告》指出，兼職找工作人數2025年已達72.7萬人，相較2021年的60.1萬人，五年成長21%；同期兼職工作機會數也從37.6萬個增加至45.7萬個，五年成長22%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。