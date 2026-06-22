格上推「格上馬特」暑假出遊拿優惠

暑假旅遊旺季即將到來，格上租車除推出多項租車優惠，也持續深化會員經營與消費者互動體驗。

今年4月正式上線的全新會員權益制度，以「四大鑰匙」會員等級搭配業界首創的里程回饋機制，讓消費者每次租車都能累積專屬回饋，享受更多用車福利。

為使消費者可深入了解全新會員制度，特別推出會員升等抽獎活動。即日起至9月6日止，只要達成指定用車門檻，包括日租車累計租用達2日，或共享車累計使用達3次且單次用車時間達5小時，即可獲得抽獎資格。

除了透過會員福利與活動回饋優化用車體驗外，格上租車亦同步推出全新品牌吉祥物「格上馬特」，進一步拉近與消費者的距離。以熱心可靠、機智幽默的形象陪伴消費者探索移動生活，未來也將透過「這格馬特懂」社群專欄，分享租車知識與用車趣聞，讓品牌互動更貼近日常。

為讓更多消費者認識「格上馬特」，6月25日起，追蹤「格上Go Smart」Instagram官方帳號並於門市出示追蹤畫面，即可獲得限量「馬特隨行扇」，陪伴消費者清涼過暑假。

隨著暑假出遊需求升溫，格上租車也準備好多元車型與優惠方案，陪伴消費者輕鬆展開每一段旅程。從經濟型轎車、休旅車到熱門七人座MG G50 PLUS，皆能滿足親子出遊、好友成群同行及跨縣市大範圍移動等不同用車需求。即日起至9月6日止，門市租車A～D級車款不分平假日，租用1至2日享7折優惠，租用3日即享6折優惠，另有指定熱門車款最低5折起，讓消費者以更實惠的價格規劃夏日旅程。

此外，獲得雙北共享運具評鑑優等的格上共享車，則將於7月1日起陸續推出系列活動，包含推薦好友註冊會員及取車集點等系列活動，達成活動門檻即可抽萬元租車金、金鑰匙會籍及電影票等好禮。同時格上共享車MG G50 PLUS已啟動上架作業，最快明日起即可於部分據點體驗，滿足暑假期間多元用車需求。熱辣台灣，環島GoSmart陪你到底。

本次活動將抽出30名金鑰匙會員及5名黑鑰匙會員，最高可享15%里程數回饋、車型升級及租金優惠價$999等尊榮禮遇。此外，只要在8/31前使用門市租車或共享車任一服務，並至樂天網路銀行完成線上開戶，即可再獲新台幣NT$999，提供低門檻高規格的有感優惠。

「格上馬特」推更多禮遇。業者／提供