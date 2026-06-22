低耗能成為購屋新剛需 台中品牌建商以被動式節能設計打造耐候住宅

熱浪席捲全球！根據國家災害防救中心（TCCIP）數據統計，台灣夏季平均最高溫度與高溫天數持續上升，今年五月全台多地甚至出現最高溫紀錄，炎熱夏季已成為民眾最有感的氣候議題。面對居高不下的氣溫，以及夏季電費所帶來的負擔，住宅的節能與綠化設計已成為購屋族的「新剛需」。台中品牌建商包括豐穀、冠德、舜元、漢宇、陸府等開發業者，皆透過建材設備及社區綠化等面向，提升住宅的耐候性。

根據台電統計，2025年住宅用戶夏月平均每月用電量達418度，相較非夏月用電增加近4成，其中，電費增幅有7成就源自冷氣用電量，加上本月起夏季電價上路，因此如何降低住宅耗能、有效減少建築蓄熱，已成為建商重點規劃之一。

以台中品牌建商豐穀建設為例，近年建案以「被動式設計」為主軸，從設計源頭降低熱能累積，讓節能效果融入建築本體，而非仰賴需長期維護的電子設備。包括透過深窗陽台、雨遮，搭配立面格柵，有效降低陽光直射與熱能進入室內，公共空間則全面配置吊扇設備，藉由空氣循環達到體感降溫2~4度的效果。

此外，豐穀建設也相當重視社區微氣候營造，14期敦和新案「豐穀耘四季」便大量使用綠化、景觀水池設計，1,410坪的社區共有23,297顆有機植栽，綠覆率更高達102.7%，可降低都市熱島效應，並利用4.6~6.3公尺的大棟距，避免建築群產生風場死角，以風洞效應與微風通道，帶走建築外牆蓄積的熱量；同時規劃天井引入自然採光與通風，形成垂直空氣對流，搭配基地周邊3萬坪寬敞綠帶與無限棟距，形塑獨一無二的宜居環境。

豐穀建設業務協理王大睿表示，因應氣候變遷，住宅針對順應氣候的「被動式設計」已成為重要趨勢。「耘四季」除了在建築、綠化上改善，也在社區導入雨水貯留回收系統作為植栽灌溉及景觀補水來源，並於地下停車場、公設空間及梯廳採用感應式LED照明，透過智慧化管理降低公共區域能耗。

由冠德建設推出的「冠德崇德綻」也針對長期曝曬區導入多重防熱規劃，建築外牆採用隔熱砂漿，降低高溫曝曬對牆體造成的熱負荷。對於長時間受日曬、雨水積留的1樓、露臺、屋頂及景觀陽台則導入2mm聚脲防水工法，形成無接縫保護膜，強化建築在高溫、潮濕與植栽環境下的耐久性。

不僅如此，舜元建設14期指標案「舜元悟野」，除了延續品牌預留充電線架、導入雨水回收、LED感應燈，以及EMS智慧能源管理系統設計，更使用「屋頂高架地板」工法，利用空氣對流帶走熱能、大幅降溫，為住戶的日常使用帶來實質的生活效益。

針對極端氣候挑戰，漢宇建設在建築規劃上也導入多項節能、綠建材設計。機捷特區指標案「漢宇雲衍」頂層地板採高架乾式工法，搭配石紋厚磚，不僅能阻隔熱傳導、便於日後修繕，還有優良排水能力。空間規劃上，融入綠化與智慧化設施，結合水景與綠植的中庭花園降低環境溫度。

而以生機建築聞名的陸府建設，以垂直森林為理念，依照樓層環境與高度，於宜居陽台種植台灣原生常綠樹種，達到遮陽、隔熱與通風改善室溫，並計算日照、風場角度，利用超大棟距形成風廊、在公共空間導入開窗設計等，引導冷熱空氣自然對流，讓居住的舒適度回到親近自然的環境裡。