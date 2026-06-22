數位休閒娛樂風潮興起 近五年遊戲軟體產業營業額成長近5成

近年宅經濟與數位休閒風潮崛起，帶動網路連線遊戲、手遊相關領域快速成長，遊戲軟體產業隨之欣欣向榮。據統計，遊戲軟體出版業因數位平臺降低產業進入門檻，家數連年成長，至2025年突破2百家，較2020年增7成7；營業額方面，遊戲軟體產業由2020年不及500億元擴增至2025年710億元，增幅近5成，尤以遊戲軟體出版業增加最為顯著，2025年較2020年增1倍。

2020至2025年遊戲軟體產業總家數穩定介於1,114至1,149家，其中遊戲軟體出版業及遊戲程式設計業家數起伏較大，占比6成的遊戲程式設計業更因市場競爭、人才競逐壓力等因素而逐年遞減，2025年為642家，較2020年減1成2；遊戲軟體出版業因數位平臺降低產業進入門檻，家數連年成長，至2025年突破2百家，較2020年增7成7；遊戲軟體買賣業走勢相對平緩。

營業額方面，遊戲軟體產業由2020年不及500億元擴增至2025年710億元，增幅近5成，尤以遊戲軟體出版業增加最為顯著，2025年較2020年增1倍；遊戲程式設計業因產業研發門檻提高與成本增加，產業趨向規模競爭，5年來營業額僅增9％。

遊戲軟體產業因人才、市場、資金與產業聚落效應等，地域集中性明顯。2025年遊戲軟體出版業與遊戲軟體買賣業家數前3名均台北市、台中市與新北市，營業額以新北市因有大型遊戲軟體出版業者，占比近6成最高，台北市占3成9居次；遊戲軟體買賣業因總部、通路、進口代理多集中在台北市，營業額占比達6成4。

遊戲程式設計業家數及營業額均以臺北市及新北市位居前2，營業額合計即占全國7成，新竹市因業者平均規模較大，營業額占比以1成居第3。