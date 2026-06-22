「新青安2.0」設200萬排富 台灣房屋：逾兩百萬戶高所得者成劣勢

研擬中的「新青安2.0」方案，傳出將以所得200萬元做為排富門檻，若排富條款拍板，全國將有超過200萬戶無緣申貸！台灣房屋根據主計總處家庭收支調查資料，統計國內年收200萬元以上家戶數量，2020年約有152.7萬戶，到了2024年，已攀升到近202萬戶，占了整體家戶總數21.8%！

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，疫情後全球迎來AI時代，讓科技業掛帥的我國，成為AI浪潮的最大受益者之一，帶動近年的經濟成長率亮眼，不僅科技業薪資明顯成長，股市業一路長紅，使投資人的荷包深度跟著擴充，國內高所得家戶也在短短五年間，增加將近50萬戶！由於這兩年的經濟成長率可望續創佳績，因此2025、2026年的高所得家戶數量，基本上還將持續成長。

張旭嵐指出，高收入家庭不乏早已名下有房，本就不適用新青安，新增的排富門檻，恐使許多在電子科技業服務的首購族與新青安無緣，讓高所得者在「房價高壓區」反而成為身分上的劣勢，使政策美意打折。

各縣市的家戶所得中位數，以台北市156.9萬元最高，其次為新竹縣的148萬元，新竹市也以146.4萬元緊追在後，台北與新竹縣市，也是全國「唯三」家戶所得中位數超過140萬元的縣市，收入條件明顯領先其他縣市。

觀察高所得縣市該年度的房價所得比，均高於一般認知合理的6~7倍。其中台北市2024年末房價所得比超過16倍，壓力最大；所得分居二、三名的新竹縣市，房價所得比雖較全國水平略低，但亦達9~10倍，新北市、台中市、台南市、高雄市等相對高收入的都會區，也都超過10倍。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，數據顯示即便近年國人所得有所成長，仍難追上累計漲幅鮮明的房價，因此即使是高所得縣市，對政策性首購優貸的依賴性仍不低，也讓產學界呼籲政策調整的鬆緊須更細膩。