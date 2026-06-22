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新莊平均家戶人數居五大交易熱區之冠 鄉林下半年推鴻福段新案

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
資料來源：鄉林不動產研究室
資料來源：鄉林不動產研究室

新莊是新北人口僅次於板橋的第二大行政區，平均家戶人口數優於板橋區的2.29人、三重區2.20人、中和區2.19人及淡水區1.94人，強勁的家庭力領跑新北。鄉林（5531）集團董事長賴正鎰表示，看好新莊發展潛力，下半年將於鴻福段推出新案。

鄉林不動產研究室指出，房市交易量反映市場熱度，家戶人口則代表居住深度，因為人口會流動，但家庭會留下來。在新北市主要交易熱區中，新莊同時擁有高交易量、高人口基數與高家戶規模三大優勢，可望持續吸引家庭客群進駐，成為雙北自住市場的重要核心區域。

根據內政部實價登錄網揭露數據，新北市從去年5月到今年5月最近一年間，建物買賣查詢交易量前五大行政區，分別為板橋區2,750筆、淡水區2,673筆、新莊區2,349筆、中和區2,306筆及三重區2,090筆。其中，新莊區不僅穩居新北房市交易熱區前三名，更以平均每戶2.36人的家戶規模，成為前五大行政區中家戶人口最高的區域，凸顯新莊強勁的家庭定居效應。

鄉林不動產研究室指出，新莊家戶規模居高，主要受惠於完善的交通建設、成熟的生活機能與持續發展的重劃區。其中新莊副都心、頭前重劃區近年吸引商辦、產業及人口進駐，加上機場捷運、捷運新莊線、中和新蘆線及台64線、台65線與國道一號等交通路網加持，串聯雙北生活圈，形成「產業帶動就業、就業帶動人口、人口支撐住宅需求」的多重利多。

賴正鎰表示，大家都聽過「一府、二鹿、三艋舺」，但其實新莊曾經是北台灣最熱鬧的經濟中心，三百年前因河港興起、稻米與農產集散而逐漸形成繁榮商街，遠比艋舺更早，所以正本清源應該是「一府、二鹿、三新莊」。

此外，新莊具備「生養友善」的居住環境，相較於單身族或投資客占比較高的區域，此區家庭客群的購屋決策通常以學區、通勤、生活機能及居住品質為核心，持有時間較長，換手率較低，不僅有首購需求，還具備長期換屋鏈動能。

賴正鎰表示，鄉林繼2012年於頭前重劃區推出「鄉林淳風」旋風完銷後，這幾年陸續推出「鄉林靜安」、「鄉林淳青」、「鄉林淳真」，今年下半年再度回歸鴻福段推出第五案。

賴正鎰表示，鄉林與新莊一直以來有著深厚緣份，多年來鹹光餅的香、大鼓的震撼、掌中戲的聲、豆干的滋味等，新莊還有獨一無二「廟街」，擁有三百多年歷史的新莊老街「新莊路」，大約1公里長的精華區域內，古廟、老屋、舊巷與現代建築交錯，老街上的廣福宮、文昌祠、慈佑宮、武聖廟，都已被列為歷史古蹟。

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

板橋 雙北 新北

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