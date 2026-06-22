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年收200萬家庭暴增50萬戶！房仲：每5家就有1家不能申請新青安

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
青年家庭賞屋示意圖／台灣房屋提供
青年家庭賞屋示意圖／台灣房屋提供

研擬中的新青安2.0方案，將以所得200萬元作為排富門檻，若排富條款拍板，全台將有超過200萬戶無緣申貸！台灣房屋根據主計總處家庭收支調查資料，統計全台年收200萬元以上家戶數量，2020年全台約有152.7萬戶，到了2024年，已攀升到近202萬戶，佔了整體家戶總數21.8%，等於每五個家庭就有一家不能申請新青安。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，疫情後全球迎來AI時代，帶動近年經濟成長亮眼，不僅科技業薪資明顯成長，股市業一路長紅，使投資人的荷包深度跟著擴充，國內高所得家戶也在短短五年間，增加將近50萬戶。

由於這兩年的經濟成長率可望續創佳績，因此2025、2026年的高所得家戶數量，基本上還將持續成長。

張旭嵐指出，高收入家庭不乏早已名下有房，本就不適用新青安，新增的排富門檻，恐使許多在電子科技業服務的首購族與新青安無緣，讓高所得者在「房價高壓區」反而成為身分上的劣勢，使政策美意打折。

觀察各縣市的家戶所得中位數，以台北市156.9萬元最高，其次為新竹縣的148萬元，新竹市也以146.4萬元緊追在後，台北與新竹縣市，也是全台唯三家戶所得中位數超過140萬元的縣市，收入條件明顯領先其他縣市。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台北市期以來都是國內經貿發展的領頭羊，收入條件也高高在上，加上南軟、內科、北士科發展蒸蒸日上，使就業族的薪情愈來愈好。

新竹縣市則受到亞洲矽谷的竹科強力拉抬，科技新貴的所得成長鮮明，因此半數以上的居民，所得都高於140萬元。優渥收入也讓台北市與新竹縣市的居民生養意願高，去年的扶幼比高居全台前三，成為全台的婚育重鎮。

陳定中指出，觀察高所得縣市該年度的房價所得比，均高於一般認知合理的6~7倍。其中台北市2024年末房價所得比超過16倍，壓力最大；所得分居二、三名的新竹縣市，房價所得比雖較全國水平略低，但亦達9~10倍。

另外新北、台中、台南、高雄等相對高收入的都會區，也都超過10倍，顯示即便近年國人所得有所成長，仍難追上漲幅鮮明的房價，即使是高所得縣市，對政策性首購優貸依賴性仍不低，也讓產學界呼籲政策調整需更細膩。

全台年所得總額200萬元以上家戶統計。資料來源／台灣房屋
全台年所得總額200萬元以上家戶統計。資料來源／台灣房屋

新青安

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