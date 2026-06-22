快訊

全球最大卡達液化天然氣園區爆炸！54傷18失蹤 火球點燃夜空畫面曝

今年9颱風改名！青蛙、點心都上榜 網友：想推薦珍奶

肯德基真的要開蛋撻店了！專賣店27日亮相 蛋撻漢堡、蛋撻粥全上桌

聽新聞
0:00 / 0:00

化學品恐供過於求 信評：台聚、亞聚因復甦前景不明朗而維持信用觀察

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

中華信評今日表示，台灣聚合化學品股份有限公司（台聚）與亞洲聚合股份有限公司（亞聚）因獲利能力的恢復情況仍具不確定性，其評等仍維持「信用觀察負向」狀態。中華信評係於4月1日將前述兩間公司的評等置入「信用觀察負向」狀態。

中華信評預計在台聚集團公布 2026 年第二季財報後，評估台聚（twA-/信用觀察負向/twA-2）與亞聚（twA-/信用觀察負向/twA-2）的獲利在接下來幾季是否能夠穩定復甦、進而支撐該集團降低槓桿水準的可能性。若中華信評認為，未來12個月台聚集團的借款對 EBITDA 比恢復至3.0倍至3.5倍的可能性降低，則中華信評可能會調降前述兩家公司的長期評等。亞聚評等被置入「信用觀察負向」狀態的結果係反映中華信評對該公司為台聚集團核心營運角色的看法。

中華信評評估，該集團於第一季繳出疲弱的績效表現（EBITDA 利潤率僅 0.7%）後，2026年第二季的EBITDA利潤率將明顯改善。中東衝突的爆發干擾了整體化學品產業的原物料供應，導致該集團主要產品的價差擴大。

儘管如此，台聚集團的績效表現仍面臨下行風險。儘管荷姆茲海峽重啟的時間尚不確定，然一經開放，中東地區關鍵的石油與化學原料可望恢復正常供給，而亞太區化學品市場可能重回供過於求的局面。若油價居高不下，高昂的原物料成本亦可能限制台聚的獲利能力。此外，中東地區乙烯供應若持續短缺，恐抑制該集團的開工率，並導致其營運表現持續偏弱。

台聚

延伸閱讀

高價原料庫存待消化 塑化業下半年景氣 仍看中國大陸供給動向

十五五經濟隱憂／外銷獨撐經濟 寄望成長新引擎

永豐金證券第2季產業投資論壇：半導體族群未來三年向上

塑化業Q3旺季 多空交雜

相關新聞

年收200萬家庭暴增50萬戶！房仲：每5家就有1家不能申請新青安

研擬中的新青安2.0方案，將以所得200萬元作為排富門檻，若排富條款拍板，全台將有超過200萬戶無緣申貸！台灣房屋根據主計總處家庭收支調查資料，統計全台年收200萬元以上家戶數量，2020年全台約有152.7萬戶，到了2024年，已攀升到近202萬戶，佔了整體家戶總數21.8%，等於每五個家庭就有一家不能申請新青安。

國民黨立委黃健豪買房重預算 建議年輕人首購不必執著蛋黃區

國民黨立委黃健豪表示，年輕人買房可參考婚育宅條件，有意成家的年輕人，首要務實評估預算，並要預先評估周邊資源的育兒友善程度，以足夠的育兒空間為首選，同時留意未來是否有足夠公托、幼兒園等，周邊環境相當重要。

兼職成常態？40歲以上族群逾七成認為未來「有可能以兼職取代正職」

兼職市場正在出現結構性變化。104兼職打工平台最新《兼職市場趨勢研究報告》指出，兼職找工作人數2025年已達72.7萬人，相較2021年的60.1萬人，五年成長21%；同期兼職工作機會數也從37.6萬個增加至45.7萬個，五年成長22%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。