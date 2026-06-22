化學品恐供過於求 信評：台聚、亞聚因復甦前景不明朗而維持信用觀察

中華信評今日表示，台灣聚合化學品股份有限公司（台聚）與亞洲聚合股份有限公司（亞聚）因獲利能力的恢復情況仍具不確定性，其評等仍維持「信用觀察負向」狀態。中華信評係於4月1日將前述兩間公司的評等置入「信用觀察負向」狀態。

中華信評預計在台聚集團公布 2026 年第二季財報後，評估台聚（twA-/信用觀察負向/twA-2）與亞聚（twA-/信用觀察負向/twA-2）的獲利在接下來幾季是否能夠穩定復甦、進而支撐該集團降低槓桿水準的可能性。若中華信評認為，未來12個月台聚集團的借款對 EBITDA 比恢復至3.0倍至3.5倍的可能性降低，則中華信評可能會調降前述兩家公司的長期評等。亞聚評等被置入「信用觀察負向」狀態的結果係反映中華信評對該公司為台聚集團核心營運角色的看法。

中華信評評估，該集團於第一季繳出疲弱的績效表現（EBITDA 利潤率僅 0.7%）後，2026年第二季的EBITDA利潤率將明顯改善。中東衝突的爆發干擾了整體化學品產業的原物料供應，導致該集團主要產品的價差擴大。

儘管如此，台聚集團的績效表現仍面臨下行風險。儘管荷姆茲海峽重啟的時間尚不確定，然一經開放，中東地區關鍵的石油與化學原料可望恢復正常供給，而亞太區化學品市場可能重回供過於求的局面。若油價居高不下，高昂的原物料成本亦可能限制台聚的獲利能力。此外，中東地區乙烯供應若持續短缺，恐抑制該集團的開工率，並導致其營運表現持續偏弱。