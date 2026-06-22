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森崴：盼台電離岸風電2期計畫今年完工

中央社／ 新北22日電

森崴能源因子公司富崴能源承攬「台電離岸風電2期計畫」虧損過大，股票將在明天下市，董事長郭台強特別在股東會表達歉意。森崴能源總經理林坤煌會後表示，盼台電離岸風電2期計畫今年完工，不排除拖到明年，主因風機廠商Vestas尚與台電談判中，且須考量颱風等不可抗拒因素。

森崴能源今天股東會改選董監事，雖然將辦理增資，但經營權沒有變化，下週推選董事長，郭台強可望續任。

林坤煌指出，森崴能源明天下市後，將來是否重新申請上市，一切都等台電離岸風電2期解決了再說，今天股東會小股東僅由一人代表發言，將委由投保中心啟動調查。雖然小股東質疑大股東刻意壓低股價，影響私募價格，但事實上因公司股票下市，將無法辦理私募，只能現金增資，僅須董事會通過即可。

他說明，森崴能源股東會將額定資本額調高至80億元，以目前股本27億元，尚有53億元空間；股東總數3萬1238人，總股東數持股100張以下小股東為3萬1146人，持股超過100張為92人。這麼多股東只有委派1人發言，相當理性，公司將尊重小股東意見，努力做好後續工作。

林坤煌解釋，台電追加的55億元款項都用於現階段施工，其他工程款台電會在施工驗收後才會付款，估27條海纜已裝24條，尚餘10條，7月底可完成，由於台電與風機場商尚在談判，30支風機安裝至少也要3至4個月時間，況且台灣有東北季風、颱風等因素，雖然希望今年完工，但不排除拖到明年。

森崴能源統計，因子公司富崴能源承攬「台電離岸風電2期計畫」，基於會計處理準則認列預期可能增加成本，造成114年財報虧損新台幣158.65億元，每股虧損60元，淨值尚有15.4億元；另外，今年第1季歸屬於母公司業主淨損18.48億元，基本每股損失6.73元。

離岸風電 台電 森崴能源

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