7-ELEVEN 搶攻「好運經濟」 APP 推星座運勢 擴大2000萬會員黏著度

7-ELEVEN持續觀察生活消費趨勢開發各種數位便利服務，藉由OPENPOINT APP跨出門市服務架構「uniopen會員生活圈」。掌握「好運經濟」商機、提升會員每日活躍度，於6月23日起串聯uniopen APP熱門星座運勢服務，讓會員每天都可開啟APP免費觀看12星座運勢，隨時隨地掌握人生打造勝利方程式。

7-ELEVEN 藉由OPENPOINT APP提供上百種便民服務，從點數支付、行動隨時取、微金融服務、行動購物、社群團購、愛心捐款到生活寄件等，打造一日數位生活圈、培養近2,000萬名會員，下載量已突破2,400萬、每年開啟次數達7億次。

為持續開發多元服務滿足會員需求，OPENPOINT APP串聯uniopen APP熱門星座運勢服務，由星座專家提供每周星座運勢，同時還有心理測驗、命理風水等免費服務，讓會員盡情無限次觀看使用，不論是求職工作運還是如何開運、求財、感情等，都能找到自己最適合的解方，每天開啟OPENPOINT APP、OPEN日常好運。

不僅如此，「uniopen」生活服務平台歡慶ibon入駐自即日起推出免費列印好運貼活動，只要下載uniopen APP就有機會領取生活好運貼兌換序號，可至全台7-ELEVEN的ibon機台免費列印，包含財運滾滾來、面試一拍即合、緣分悄悄靠近，可貼在手機、筆電或是辦公室等地，讓每一天都被好運包圍。

另外，被封為OPENPOINT點數回饋神卡的中國信託uniopen聯名卡，持續推出多元點數回饋活動，透過不同消費場景與生活繳費優惠，擴大點數經濟規模。繼牌照稅、房屋稅、綜所稅活動後，再推出繳公路養管費(汽燃費)、地價稅最高各回饋100點OPENPOINT活動。公路養管費(汽燃費)活動自6月24日起於中國信託行動銀行APP開始領券，數量有限，領完為止。