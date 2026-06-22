TOYOTA 三箭齊發搶市！最強促銷搭配 RAV4 PHEV 上市 6月銷量挑戰萬台

和泰汽車（2207）代理的TOYOTA祭出上半年最大規模促銷方案，搭配經銷商夏季銷售競賽月及全新RAV4 PHEV插電式油電車上市三大利多同步發酵，市場看好將帶動展間來客數與成交量大幅攀升。市場人士預估TOYOTA 6月新車銷售有機會突破萬台大關，挑戰1.2萬台水準。

國內車市在4、5月歷經短暫觀望期後，6月買氣明顯回溫。法人分析，TOYOTA推出五大豪禮促銷、夏季銷售競賽月以及RAV4 PHEV新車效應三大利多帶動下，TOYOTA展間來客數已明顯升溫，加上近期台股成交量放大帶來財富效應，換車需求逐步釋放，預料6月整體銷售表現將優於5月，，下半年車市旺季可望提前啟動總代理和泰汽車的營收與獲利將跟著同步受惠。

和泰汽車6月推出上半年最優惠的「五大豪禮 空前鉅獻」促銷專案，鎖定國產與進口車主力車型擴大搶市。其中，熱門跨界休旅YARiS CROSS祭出史上首次提供6年16萬公里延長保固，再加碼贈送市價1.59萬元的Panasonic女王機，同時提供最高60萬元零利率、3萬元配件金及最高3萬元舊換新圓夢金等優惠，成為市場焦點。

除了高額零利率方案外，和泰汽車也推出「60萬元48期」輕鬆入主專案，月付最低6,688元起，透過更具彈性的付款方式降低購車門檻，吸引首購族與年輕家庭進場。最吸引觀望買盤進場還有買車就送價值1.59萬元

作為TOYOTA近年熱銷車款之一，YARiS CROSS主打省油與空間機能，汰舊換新優惠價59.5萬元起，平均油耗達17.5公里/公升，搭配458公升大容量行李廂空間，以及智慧遠光燈自動切換系統、盲點偵測警示系統等安全配備，持續穩居國產跨界休旅市場熱門車款。

除促銷方案助攻外，TOYOTA也同步推出備受市場期待的全新第六代RAV4 PHEV插電式油電休旅車，成為6月車市另一大亮點。

和泰汽車表示，自今年1月全新第六代RAV4上市以來，憑藉日本原裝進口優勢與產品競爭力，成功拿下今年前5月台灣進口車銷售冠軍。此次再導入旗艦版RAV4 PHEV，進一步擴大新能源車產品布局。

RAV4 PHEV以「長程油電、短程純電」為核心概念，兼具電動車與油電車雙重優勢，可充電也可加油，大幅降低車主里程焦慮。其中，純電續航里程最高可達135公里，足以應付多數日常通勤需求；同時支援CCS1直流快速充電規格，提升充電便利性。

性能表現方面，RAV4 PHEV搭載2.5升引擎結合前後雙馬達四輪驅動系統，綜效馬力高達329匹，不僅兼顧節能效率，也提供更強勁的加速性能。此外，新車同步搭載最新TSS 4.0 Toyota Safety Sense主動安全系統，進一步提升駕駛與乘客安全防護。

TOYOTA6月推出史上最強的優惠「五大豪禮 空前鉅獻」促銷專案。黃淑惠／截圖