北市最熱銷豪宅曝 總價近億元、室內面積不到55坪

永慶房產集團表示，受政策影響，近年豪宅市場交易冷清，但高資產購屋需求並未完全退場。盤點台北市近三年豪宅交易，以中正區「總統傑仕堡」交易37件最多，平均每年成交12件。

另觀察價格，「總統傑仕堡」平均總價9991萬元，將近一億元，但能夠買到的室內坪數平均僅54.7坪，顯示新豪宅的規劃已不全然朝向大坪數來設計。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，近三年交易量前三名的豪宅，分別是總統傑仕堡、潤泰敦峰、冠德羅斯福，分別位於中正、松山與大安等台北市核心精華區域，皆享有成熟商圈、完善交通網絡及豐富生活機能。

其中「總統傑仕堡」近博愛特區與台北車站；「潤泰敦峰」則坐落敦化南路林蔭大道，兼具地段指標性與國際級住宅規格，總價也較高昂；「冠德羅斯福」鄰近台大生活圈與台電大樓站，擁有優質文教環境與便利機能。

陳金萍分析，相較傳統豪宅普遍主打精華門牌地段，新豪宅更重視居住品質與產品設計，包括新建築工法、社區管理、公設設置及節能規劃等，加上不再強調大坪數住宅，這3個社區平均室內面積均不到75坪，因此總價相對較低，也受到不少高資產客群青睞。

至於屋齡10年以上的豪宅社區，交易量前三名的「皇翔御琚」、「冠德遠見」及「頂高豪景」，分別位於信義計畫區與大直水岸生活圈等台北市代表性豪宅聚落。

陳金萍分析，雖然屋齡均已超過10年，但因地段無可取代，加上產品稀缺性，以及景觀條件、豪宅聚落效應加持下，持續受到高資產族群喜愛。

其中，「皇翔御琚」即使屋齡增加，只要有優質物件釋出，即便總價非常高昂，仍具一定吸引力，顯示豪宅買方重視的往往是彰顯社會地位的指標性建築。

陳金萍總結，比較新舊豪宅交易量前三的社區，最大的共同點是均位於台北市最成熟且供給稀缺的核心區域，即便豪宅市場持續信用管制，指標性社區仍持續吸引高資產族群進場，印證豪宅的地段價值不容易被取代。

近三年台北市屋齡十年內熱銷豪宅。業者／提供