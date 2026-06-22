端午連假搭世足熱 百貨業績報喜、遠百增逾三成

端午連假帶動消費熱潮，適逢2026 FIFA世界盃足球賽熱戰開打，百貨連假業績強強滾。遠百受惠於會員優惠、銀行刷卡回饋、節慶聚餐及觀賽商機發酵，連假前兩日全台業績較去年同期成長逾三成。其中，遠百花蓮業績翻倍成長表現最為亮眼，高雄大遠百、遠百板橋中山及遠百嘉義亦繳出超過五成成長佳績，帶動整體業績持續攀升。

遠百表示，今年端午連假適逢暑假前採購檔期，加上「邁向60 感恩有您」系列活動持續發酵，帶動餐飲、家電、運動休閒及娛樂相關業種表現亮眼。此外，世界盃足球賽熱潮也帶動觀賽相關商機，不少民眾利用連假與親友相聚觀賽，推升大尺寸電視、影音設備及居家娛樂商品需求成長。部分消費者更趁檔期優惠升級家中影音設備，打造最佳觀賽體驗，進一步帶動數位3C與大家電品類業績表現。

餐飲方面，主題餐廳及美食街於連假期間湧現聚餐人潮，家庭客層及朋友聚會需求明顯增加，帶動餐飲業績穩定成長。部分熱門餐廳於用餐尖峰時段出現排隊候位情形，其中遠百板橋中山端午連假以餐飲表現亮眼，館內五家吃到飽餐廳業績均較去年同期成長逾10%，充分展現節慶聚餐與運動賽事話題帶動的消費商機。

除消費回饋外，全台各店同步推出端午節慶活動、親子文化體驗與傳統民俗互動，吸引不少家庭客層與年輕族群參與。其中，板橋大遠百邀請國寶級明五洲布袋戲於威尼斯廣場演出，帶領民眾重溫傳統野台戲風華，吸引大批親子家庭及在地民眾到場觀賞；受惠於節慶活動帶動與新北市龐大消費人口優勢，板橋大遠百端午節當日業績較去年同期成長約15%；遠百花蓮受惠於節慶活動與返鄉、觀光人潮帶動，端午節當日業績較去年成長約10%，來客數成長8.4%。

微風集團則受惠於新品上市、會員回饋活動及聚餐商機帶動，整體來客與消費表現穩健成長，整體業績較去年同期成長約6%。其中精品時尚、化妝保養、生活選品、3C商品及餐飲業種表現亮眼，多個品牌繳出成長佳績。隨著年中慶檔期及暑假旺季陸續展開，預期可望持續挹注來客與消費動能，推升整體業績表現。

精品各品牌透過新品發表、VIP活動及季節促銷吸引消費者回流。連假期間適逢2026世足賽開打，休閒運動及3C商品表現亦十分突出。加上出遊及換季需求增加，運動休閒品牌來客數較去年明顯提升，指定商品優惠有效帶動買氣；lululemon、ASPORT等品牌，受惠業績成長逾2.5成。

餐飲業種則持續扮演集客主力，多家人氣餐廳於連假期間訂位幾近全滿，整體餐飲業績較去年同期成長約2成。其中饗饗、心潮飯店，以及Morton's The Steakhouse、S&W Grill、四代目菊川鰻魚飯等品牌皆維持高滿座率，端午節當日部分餐廳業績更較去年成長一至四成。