百億大案！高力國際拿下北士科T17、T18和科慕兩指標案

2026年上半年國內商用不動產延續復甦動能，光是高力國際參與單筆交易金額逾百億元的商用市場交易就有兩筆，包括輝達（NVIDIA）以權利金達122億元取得北士科T17、T18地上權案，以及世紀鋼集團以113億元收購觀音工業區內美商科慕（Chemours）約8.3萬坪廠區，顯示這波AI所創造出的國內廠辦、工業土地高需求，高力國際成為率先掌握契機的指標商仲之一。

高力國際董事長暨董事總經理劉學龍表示，2023年疫情過後，隨著ChatGPT正式問世，全球科技產業進入新一輪成長周期，使得台灣成為關鍵供應鏈之核心，帶動供應鏈在台辦公室、研發中心、實驗室及資料中心等空間需求。

此外，劉學龍指出，AI運算推動用電需求，電力供應與能源議題成為市場關注焦點，本次科慕廠區的買方世紀鋼集團本身即為台灣風電及能源領域的重要營運商，亦反映產業與能源供應鏈整合的發展趨勢，高力國際不僅提前布局，並掌握供需兩端需求，不但能直接與國外決策總部取得聯繫，甚至服務觸角擴及大型本土機構投資人。

高力國際企業客戶服務部資深執行董事陳頌民表示，隨著台積電等指標企業擴大南部布局，科技供應鏈逐步向中南部延伸，帶動當地工業不動產及企業自用辦公需求，並吸引開發商與壽險業者的資金南下布局，推升南台灣商用不動產市場熱度。

陳頌民指出，在此之中，高力國際也在5月協助南山人壽以約35.56億元取得高雄義享帝國商辦部分樓層，另外同步促成北部上市建商日勝生拿下「高雄捷運R17世運站都更案」；高捷R17站都更案最大特色，為規劃有台積電員工的企業安家住宅，另外還有產業辦公大樓以及相關商業設施，因此針對科技產業設廠需求，及辦公室選址條件等，專業的商仲業者都要進一步掌握。

高力國際台灣資本市場及投資服務部副董事總經理黃正忠指出，去年台新人壽以53.6億元買下觀音工業區土地規劃興建物流中心，該筆交易案同步導入潛在物流營運商，讓全案非單純土地買賣，而是高力國際依未來使用者實際需求進行客製化規劃，讓資產完工後即可投入營運，形成買方、賣方、租客三贏局面。

黃正忠指出，近年商用不動產交易熱絡不僅反映科技產業擴張與企業升級需求，同時亦突顯市場資金持續聚焦具產業支撐力之不動產；陳頌民補充，科技業在台灣選址研發中心及辦公室，更重視電力系統與樓層載重，甚至細微到貨梯尺寸大小，高力國際已建立的辦公大樓完整數據資料庫，可精準配對企業需求。

劉學龍表示，高力國際近年積極深化中南部市場，隨著科技產業由北向南擴展，帶動產業鏈延伸與空間需求轉移，將進一步推升區域市場活絡度，並為市場帶來新的成長動能。