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王品搶世足商機 三大應援優惠 射門闖關最高爽拿5千元贈菜

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品集團搭世足賽熱潮，推出線上射門挑戰，排行榜前100名可獲得666點瘋點數。王品集團/提供
王品集團搭世足賽熱潮，推出線上射門挑戰，排行榜前100名可獲得666點瘋點數。王品集團/提供

世界盃足球賽戰況激烈，王品（2727）旗下「王品瘋美食」APP也趁勢在6月29日-7月31日活動期間推三大優惠應援，第一、到活動頁面挑戰指定遊戲、排行榜前100名會員，可以獲得666點、再爽領應援全品牌贈菜大禮包。第二、完成指定任務並獲得最多讚的前5名，1,000點瘋點數直接入袋。另外，回覆社群指定貼文，預測本屆冠軍，還有機會抱回1,888點瘋點數。

搶搭世足賽熱潮，「王品瘋美食」推出線上神射手挑戰賽、社群熱血預測抽點數等多款互動遊戲。6月29日-7月15日，於瘋美食官方社群指定貼文，完成指定任務，就可獲得50點瘋點數。獲得最多讚的前5名貼文，直接現領1,000點瘋點數。

於7月2日-7月31日，進入活動專屬頁面並參與射門挑戰，完賽即可獲得全品牌贈菜大禮包，價值超過5千元。登上排行榜前100名的會員，還能帶走666點瘋點數。動動手指就能大啖夏慕尼海宴盤佐馥郁鮮羹、天使紅蝦等奢華贈菜，最適合賽後揪友慶功大吃一頓。

來當世足賽章魚哥，預測本屆世足賽冠軍，7月16日-7月20日於「王品瘋美食」社群指定貼文，完成冠軍預測及應援留言，即可參與抽獎。預計抽出10名幸運球迷，獲得1,888點瘋點數應援金。瘋點數可用於王品集團全台門市，直接折抵消費、一點可折抵一元，單筆消費折抵金額無上限，直接為下一餐買單，超划算。

王品 世足賽

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