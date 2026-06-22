環保標章電子證書新登場 數位轉型更安全、更快速、更好查

為因應政府數位轉型並落實淨零減碳政策，環境部於22日發布「環境部環境保護產品證書規費收費標準」第2條修正條文，主要新增電子證書機制，導入高安全性的數位簽章技術，並依據實務執行的成本變動，調整紙本證書為1,000元、新增電子證書為500元，以符合成本回收與減碳政策。

環境部長彭啓明表示，「數位轉型」與「淨零轉型」是我國政策推動的核心發展雙軌，環保標章推動也要轉型，本次證書審查機制中，新增「電子證書」選項，價格實惠更便宜，電子證書將內含環境部「數位簽章」，可防篡改，更安全。此外，電子證書為線上審查及核發，原本審查時間6日可縮短為3日，更快速，並可即時收到電子郵件下載連結，更好存。機關或企業執行綠色採購時，直接掃描證書上的 QR Code 即可線上確認證書真偽，省去電話或公文查證的繁瑣流程，更好查。

環境部表示，本次修正採「紙本與電子雙軌制」，考量部分企業仍有實體展示或榮譽保存之需求，企業可依自身需求自由選擇，但建議選擇電子證書，不僅能落實無紙化政策、提升行政效能，更讓環保標章產品從「產品本身」到「申請審查流程」，都真正由內而外符合環保與低碳精神