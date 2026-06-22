高價原料庫存待消化 塑化業下半年景氣 仍看中國大陸供給動向

近期國際油價因市場期待中東地緣政治風險降溫而回落。市場人士指出，油價下跌帶來的成本利多短期內仍難完全反映，主因中油先前在高檔採購的原料庫存仍待去化，加上中國大陸持續擴充石化產能、低價產品湧入市場，不少塑化產品仍面臨成本壓力。

國內塑化業者分析，中油目前手中原料庫存價格偏高，成本無法立即隨國際油價下跌而同步降低，因此高價庫存去化仍是產業觀察重點。雖然近期美伊和談進展反覆，為石油及黃金等大宗商品走勢增添不確定性，但若油價維持相對低檔，長期而言仍有助於降低塑化業原料成本，對產業發展屬正面因素。

除了原料成本問題外，業界認為更大的挑戰仍來自中國大陸供給持續增加。ABS、PS業者表示，中國大陸在戰爭期間加速擴建煤化工及乙烷脫氫產能，使當地業者擁有更具競爭力的成本優勢，即使面對國際油價波動，仍能透過低價策略搶占市場，進一步壓縮亞洲同業獲利空間。

不過，近期國際市場政策變化也為產業帶來部分利多。業界指出，印度先前自4月2日至6月30日暫時取消PVC等產品進口關稅，吸引大量中國大陸貨源進入當地市場。隨著優惠措施將於7月1日到期，中國大陸PVC產品將恢復適用7.5%的進口關稅，預期有助於減緩中國產品持續流入印度的情況，對台灣PVC業者相對有利。

此外，墨西哥也將於7月24日起取消對美國PVC產品課徵的臨時反傾銷稅，市場預期美國PVC出口可望恢復流向墨西哥市場，進一步分散亞洲市場供給壓力，減輕區域競爭負擔。

整體而言，塑化業下半年仍將在中油高價庫存去化與中國大陸新增產能持續釋出之間拉鋸。雖然低油價有助降低成本，且印度、墨西哥市場政策變化有利供需結構改善，但中國大陸供給擴張帶來的競爭壓力短期內仍難完全消除，產業復甦步調恐呈現明顯分化。