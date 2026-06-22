充電樁新制來了！ 專家估都更案最高增1,500萬成本

內政部近日修正《建築物附屬停車空間電動車輛充電使用安全指引》，針對電動車充電設備的消防安全及管理機制進一步強化規範。專家分析，此次修正刪除滅火毯等人力滅火建議，改強調自動灑水、水霧等設備防災措施，同時要求社區建立充電設備管理制度及緊急救援資訊，以提升電動車充電安全與災害應變能力。

隨著電動車普及，住宅社區充電需求快速增加，但過去不少社區因擔憂火災風險、電力負荷不足等問題，對設置充電設備有所疑慮。業界認為，此次修正顯示政府管理思維已由過去偏向限制設置，逐步轉向建立標準化安全管理機制，協助社區及建築物因應電動車時代來臨。

台北市都更學會理事彭彥祥表示，雖然此次修正屬於充電安全指引調整，但從政策方向觀察，充電設施正逐漸從住宅附加設備走向基礎設施，未來無論新建案、危老重建或都市更新案件，都必須將電力容量、消防設備及充電基礎設施納入整體規劃。

彭彥祥指出，因應新規範，開發案可能需增加電力幹線、配電盤、變壓器增容空間、自動灑水或水霧設備，以及能源管理系統（EMS）等建置費用，電動車基礎設施已成為繼ESG碳排、綠建築、防鼠新制及土方管理之後，都更危老案新增的「第五項隱形成本」。

依實務推估，基地規模約150坪的小型危老案，相關設備升級成本可能增加50萬至150萬元；300坪中型危老案約增加150萬至300萬元；1000坪以上大型都更案則可能增加500萬至1500萬元。

他進一步指出，都更及危老案件的相關支出多列入共同負擔計算，若開發成本持續增加，將可能影響權利變換結果及地主分回比例。過去地主關注容積獎勵、營建成本及房價變化，未來電力容量與充電基礎設施規劃也可能成為影響分回條件的重要因素。

彭彥祥認為，在2050淨零排放及交通運具電動化趨勢下，電動車充電設施已逐漸成為住宅競爭力的重要指標。未來建案除了比地段、比規劃外，電力容量與充電環境也將成為影響住宅價值的重要關鍵。