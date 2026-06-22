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台中太平核心罕見千坪莊園落成滿足高黏著在地換屋需求

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「順天緮華」公設由本事空間製作所操刀設計，大面陽光綠意的健身會館尤爲吸睛。業者／提供
「順天緮華」公設由本事空間製作所操刀設計，大面陽光綠意的健身會館尤爲吸睛。業者／提供

被太平在地人稱為「太平美食華爾街」的中興路商圈，長年以機能完整、生活便利著稱，是許多人熟悉的市區核心；但也因開發熟成、土地取得不易，長期以來始終有新屋供給斷層現象，區域內始終缺乏具規模的新成屋選擇。

順天建設(5525)於中興商圈核心推出的千坪基地住宅案「順天緮華」，在近期正式完工落成後，為這個成熟商圈補上關鍵一塊拼圖。

1,663坪的基地規模與超過800坪高綠覆花園已完整成形，建築、景觀與生活動線同步到位。現場美式森活花園所呈現的居住品質，讓住戶享受綠意寧靜的優雅生活，主題式的庭園景觀設計，更成為區域內的美景地標。

太平中興商圈發展歷史悠久，太平國小百年校史奠定文教氛圍，以中興路為軸心，周邊約2公里範圍內，聚集12家銀行分行、4所中小學校、3家醫療院所，連鎖餐飲與在地小吃沿街密布，太平區首間家樂福亦插旗進駐。

步行約10分鐘內，日常所需可一次滿足。這樣高度成熟的生活場景，是其長年穩居太平跨世代家庭自住首選區段。

隨著家庭結構趨向小型化，三代同堂的居住模式逐漸式微，取而代之的是「同鄰不同戶」的居住型態：維持日常往來的距離，但各自保有獨立生活空間。

而中興商圈完備的生活機能，使在地居民選擇在熟悉的生活半徑內完成居住升級，正是保有「一碗熱湯距離」的最佳選擇。其中，「順天緮華」已購客中，便有不少新婚夫妻自組家庭時，優先選擇中興商圈老家附近找新屋，實現彼此照應的微距生活。

「順天緮華」位於商圈核心，卻巧妙退縮主幹道，保有難得的靜謐居住條件。別墅與大樓錯落配置，大面積複層植栽花園已完整串聯，住戶既享有分棟管理的隱私性，同時共享約800坪開闊綠地，日常生活在「動與靜」之間取得平衡。

公設部分由知名設計公司-本事空間製作所執行操刀，其過往作品涵蓋石門福華飯店、冉冉茶室與星宇航空貴賓室等。專為「順天緮華」設計的摩登時尚語彙已隨建築完工完整呈現，健身會館、多功能咖啡廳與迎賓大廳透過大面開窗，打造光感綠幕場景，整體空間更貼近渡假式的生活氛圍，更是住戶悠閒生活的場景。

全案規劃2至3房產品，並有約15至20坪景觀露台戶，滿足不同家庭對空間的使用需求。從街廓尺度到室內規劃，「順天緮華」不僅成為區域地景，更以完工的美景呈現，提供中興商圈可立即入住的好宅首選。

「順天緮華」近期落成，1,663坪的基地規劃超過800坪高綠覆花園。業者／提供
「順天緮華」近期落成，1,663坪的基地規劃超過800坪高綠覆花園。業者／提供

家樂福

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