中化控股暨中化裕民獲ISO 27001國際資訊安全管理系統認證

中化控股（3716）及旗下子公司中化裕民22日宣布，近日正式通過法國國際驗證機構AFNOR核發之ISO/IEC 27001資訊安全管理系統（ISMS）認證，顯示中化在資訊安全治理、風險管理及營運韌性方面已達國際標準，進一步強化企業治理與數位營運能力，落實永續經營承諾。

隨著數位科技快速發展及資安威脅日益複雜，資訊安全已成為企業營運與永續發展的重要關鍵。中化控股與中化裕民積極導入ISO 27001國際標準，從組織治理、風險評估、資訊存取管理、營運持續管理及資安事件應變等面向建立完善制度，並透過持續改善機制，全面提升資訊安全管理成熟度與組織韌性。

中化控股執行長暨總經理王厚凱表示，「資訊安全已成為企業治理與永續經營的重要基石。此次取得ISO 27001國際認證，不僅代表中化控股及中化裕民的資訊安全管理制度已符合國際標準，更展現中化在推動轉型過程中，持續強化風險管理與營運韌性的成果。未來將持續精進資安治理，為客戶、合作夥伴及利害關係人建立更值得信賴的合作環境。」

隨著醫療產業數位化程度提升，醫療資訊系統、智慧藥事管理及遠距照護等應用快速發展，醫療機構對資訊安全與資料保護的要求也更嚴謹。ISO 27001作為全球最具代表性的資訊安全管理標準，有助企業建立系統化管理機制，降低資訊安全風險，並提升營運持續能力與客戶信任。中化裕民總經理林旭輝指出，「這項認證不僅驗證中化裕民在資訊安全管理上的能力，也有助於提升智慧藥櫃（Automated Dispensing Cabinet, ADC）解決方案在醫療市場的競爭力與客戶信任度。未來我們將持續協助醫療院所提升用藥安全與管理效率。」

未來，中化控股將持續依循國際標準，深化資訊安全管理文化，提升組織韌性與營運效能，並結合數位創新與永續發展策略，為客戶、合作夥伴及社會大眾打造更安全、值得信賴的健康產業服務環境。