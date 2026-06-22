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房市盤整見真章 台中14期生活圈買盤向品牌建案靠攏

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中14期生活圈近期實際成交情形，交易量能明顯流向指標品牌建案。業者／提供
台中14期生活圈近期實際成交情形，交易量能明顯流向指標品牌建案。業者／提供

房市盤整進入下半場，市場需求並未消失，而是從過去追逐重劃區題材，轉向更重視居住機能、建商品牌與個案基本面。觀察台中14期生活圈近期實際成交情形，交易量能明顯流向指標品牌建案。

市調顯示，包括久樘、龍寶、華固、惠宇、遠雄和亞昕等品牌建商旗下個案，皆維持一定去化表現，顯示市場已從「有題材就買單」，逐步轉向「品牌信任、產品條件與價格帶皆到位」的精準選擇，建商口碑也成為盤整期買方決策的重要分水嶺。

根據OPENDATA資料顯示，14期生活圈預售案量體眾多，但4月份成交揭露明顯集中於少數品牌個案，包括「久樘歐森」、「惠宇MY PARK」各揭露8筆成交，「惠宇和慕」6筆、「亞昕之森」3筆，「惠宇洲際」、「華固四季匯」、「遠雄丰尚」各2筆，「有愛臻邸」1筆，反映具品牌聲量與產品規劃的建案，更能在盤整期中獲得自住買盤青睞。

其中，4月成交筆數位居前段班的品牌建商久樘開發，在14期生活圈推出的「久樘歐森」，基地鄰近衛道中學、馬禮遜美國學校等指標文教資源，產品規劃28至37坪、2至3房，切入目前自住市場主流坪數帶，並以四戶兩梯、戶戶邊間、零店面純住宅等規劃，提高居住單純性與空間使用效率。

基地規劃上，也透過花園式退縮、低建蔽率配置，拉開建築與街廓之間的距離，提升整體開放感與居住舒適度。

「久樘歐森」延續Fitwel健康宅概念，除導入Low-E 6+8+6複合玻璃等配備外，也從一般購屋族較少注意的排水與室內空氣品質細節著手，採用總存水彎搭配瑞典原裝DURGO氣壓平衡吸氣閥系統，讓各樓層可獨立進氣、維持水封穩定，展現品牌建商對健康、安全與長期居住品質的重視，根據實價登錄顯示，目前最高成交單價為每坪59.3萬元。

4月同樣揭露8筆成交的「惠宇MY PARK」，也展現品牌建案在盤整市場中的買氣韌性。該案位於14期仁平段，規劃32至52坪、2至3房的產品，根據實價登錄資料顯示，目前最高成交單價為每坪78.1萬元。

位於洲際段的「惠宇和慕」和「惠宇洲際」，目前最高成交單價分別來到每坪67.69萬元和73.27萬元。

另外，14期各區段品牌建案也在4月維持一定成交表現。其中「亞昕之森」、「遠雄丰尚」和「華固四季匯」，最高成交單價分別為每坪70.2萬元、73.8萬元和77.3萬元。美和段的龍寶「有愛臻邸」最高單價更是站上每坪81.3萬元。

從各區段品牌個案行情來看，14期生活圈需求並未消失，而是朝具品牌支撐與產品辨識度的建案集中。

21世紀不動產資深經理沈政興表示，盤整期真正考驗的是品牌建案本身的市場承接力。14期生活圈近年推案量大、產品選擇多元，反而讓購屋族更容易比較出個案差異，也使交易量能往具品牌信任度與明確產品定位的建案集中。

接下來市場將不再是全面性買氣，而是呈現強者愈強、弱者退場的分化格局，14期生活圈買氣也將進一步走向「汰強留弱」。

台中14期生活圈品牌建案4月成交表現一覽。資料來源：OPENDATA、業者
台中14期生活圈品牌建案4月成交表現一覽。資料來源：OPENDATA、業者

品牌建商久樘開發在14期生活圈推出「久樘歐森」，4月成交筆數位居前段班。業者／提供
品牌建商久樘開發在14期生活圈推出「久樘歐森」，4月成交筆數位居前段班。業者／提供

台中 華固 建商

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