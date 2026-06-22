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高公局：國1甲用地大突破 預估6月底協價率突破85%

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為加速推動桃園地區重要交通建設，高速公路局辦理「國道1號甲線新建工程（都市土地路段）」用地取得作業達成重大突破。預計2026年6月底，整體協議價購達成率將達到85%，為後續主體工程全面動工奠定關鍵基礎。

高公局對於地主的大力支持與配合表達誠摯感謝，並期許本工程能如期如質推動，早日健全北部國道路網。高公局表示，本工程沿線地形複雜、牽涉地主眾多，用地取得過程面臨極大挑戰。尤其該工程位於都市土地路段，行經林口特定區及南崁地區都市計畫之保護區，多屬早期繼承之土地，導致產權持分相當複雜。多數土地因共同持有人人數眾多、聯絡不易，協議難度極高。高公局同仁與協力廠商團隊透過逐戶拜訪、召開多場說明會，並積極協助地主釐清產權與辦理繼承登記，方能克服困難，促成協價率預計在6月底衝刺突破85%。

高公局強調，協議價購政策極為注重對地主權益的實質保障。為提高地主參與協議意願，高公局除以市價與地主誠意溝通外，若未來核准徵收時之「徵收補償市價」高於「協議價購市價」，高公局將主動發給差額獎勵金，確保協議價購地主權益絕不吃虧。此外，透過協議價購方式辦理，地主亦可免徵土地增值稅，達到政府與民眾雙贏的目標。

高公局說明，用地順利取得對整體工程效益至關重要。唯有取得完整施工用地，管線遷移、邊坡整地及橋梁基礎設施等前置作業才能無縫銜接，有效縮短整體施工進度。國道1號甲線完工後，將可大幅紓解桃園機場及周邊工業區之重車車流，優化航空城聯外交通，帶動地方產業發展。

針對目前仍未達成協議價購之15%土地，高公局指出，後續若進入強制徵收程序，其審議與公告需耗費數月至半年以上的行政作業時間，若無法在關鍵節點前交付土地，將直接導致施工廠商無法進場，進而引發局部工區停工、工程進度延宕及機具閒置等連帶損失，對整體完工時程造成實質衝擊。

對此，高公局已於工程契約中納入特訂條款，責陳施工廠商視用地取得進度，彈性調整施工順序並採分段施工，以降低局部用地延宕對整體工進的影響。高公局呼籲，尚未達成協議的地主能共體時艱，支持國家重大交通建設。後續高公局仍將持續與未簽約地主進行溝通協調，並同步依法啟動徵收計畫報部審查程序，期能將用地因素對施工的影響降到最低，讓國1甲線新建工程能順利於預定目標完工通車。

高公局

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