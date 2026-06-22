SCFI 連八漲 分析師看好海運股近期營運表現

反應國際市場運價動向的SCFI指數，截至上周為止，為3,121.69點，較前一周上漲4.5%，其中，美東線周漲8.7%、美西線周漲11.4%、歐洲線運價周漲3%；分析師表示，SCFI指數連續第八周上漲，在旺季需求回升、市場潛在可釋出運力有限等情況下，看好海運股近期營運表現。

分析師表示，SCFI指數受惠於需求回升，支撐運價持續上漲，其中，政治地緣因素影響供應鏈不穩，以及美國臨時性關稅於7月下旬到期等因素，增加貨主出貨意願，旺季提前於第2季展開，加上近日以色列仍持續針對黎巴嫩發動攻擊，短期內紅海復航無望、市場潛在可釋出運力有限等因素將支撐遠洋線運價走勢，後續觀察其他航線是否出現轉移至美國線營運的情況。

此外，若荷莫茲海峽完全開放，中東海灣區域有望出現庫存回補需求，有利中東線運價表現。

油價方面，近期新加坡低硫油價格反彈，戰爭前約每噸500美元，戰爭後一度上漲至1,120美元，近期則來到近670美元，若以低硫油價格每噸漲價100美元估算，美西線燃油成本上漲約100美元、歐洲線燃油成本約上漲50美元；以目前歐美線運價水準而言，尚無陷入虧損之虞，SCFI連續上漲中，看好海運股近期單位獲利能力。