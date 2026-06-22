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保瑞專科用藥版圖再擴大 收購 Vigadrone 美國藥證、USL 推新劑型產品

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

保瑞（6472）22日宣布，董事會通過買下專科用藥重要產品Vigadrone粉劑美國ANDA藥證，取得此產品全數經濟利益；同時旗下美國子公司Upsher-Smith Laboratories（USL）正式推出KYMBEE（deflazacort）口服懸液新劑型（22.75 mg/mL），適應症為治療2歲以上裘馨氏肌肉失養症（DMD）患者。

繼2025年12月KYMBEE錠劑上市後，新的即用型口服懸液劑型將適用年齡層延伸至2歲，為有吞嚥困難的兒童族群提供更友善的給藥選擇。保瑞全球銷售業務在罕見疾病與專科用藥領域的產品組合持續優化，有助提升獲利與鞏固市場領導地位。

KYMBEE於美國當地製造，是目前唯一納入Upsher-Smith品牌藥物全方位支援計畫Promise of Support的deflazacort產品。deflazacort屬於皮質類固醇（corticosteroid），可透過抑制發炎反應、調節免疫，延緩患者肌肉功能退化。此次推出的口服懸液劑型即開即用、毋須額外調配，特別適合難以吞服錠劑的幼童與低齡患者，有助於遵醫囑與療程穩定。

保瑞指出，KYMBEE可望延續自2024年底VIGAFYDE上市以來，透過專科用藥特殊通路打造品牌藥物高度成長的成功策略。為協助患者家庭以最便捷、迅速且穩定的方式完整走過治療歷程，Upsher-Smith設計一套完整的特殊通路支援計畫，服務涵蓋：保險給付調查與保障申請之專業協助、事前授權（Prior Authorization）申請與申訴支援、符合資格之商業保險患者藥費自付額補助、橋接藥品供應以確保療程不中斷（並視需求提供Quick Start服務）、全天候24小時藥師個人化諮詢，以及免費宅配到府與用藥補充提醒。

DMD為因dystrophin蛋白基因缺損所致的罕見遺傳疾病，會造成肌肉漸進性無力，主要好發於男童，全美約有1.5萬名患者、全球逾30萬人，屬罕見疾病。根據市場研究機構Custom Market Insights報告，全球DMD用藥市場年複合成長率約10.96%，其中皮質類固醇為治療基礎、亦為市場最大用藥族群。

保瑞表示，KYMBEE口服懸液上市為Upsher-Smith持續推進產品組合重塑、深化美國專科與罕病通路的重要一步。在保瑞「CDMO委託開發暨製造結合全球藥品銷售」的雙引擎商業模式下，全球銷售業務正透過VIGAFYDE、KYMBEE等高附加價值專科用藥，搭配北美在地製造優勢與成熟的特殊通路支援平台，逐步改善產品組合與獲利結構。

法人指出，相較於競爭激烈的一般學名藥，專科用藥具備差異化定位、客戶黏著度高與較佳毛利等特性；保瑞若能複製VIGAFYDE的市佔擴張軌跡，將有助於強化全球銷售業務的營運韌性，後續KYMBEE™的處方滲透、保險給付範圍與新病患數成長值得持續關注。

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