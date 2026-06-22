AI 助攻台灣新藥市場發展之際 對醫材領域也有貢獻

AI助攻台灣新藥市場發展之際，也在醫材領域貢獻良多，助力台廠在國內外市場攻城掠地。長佳智能子公司長聯科技發展的生成式AI照護型機器人，已自6月起量產出貨；廣達（2382）轉投資雲象科技的AI醫學影像軟體，則打入台灣、日本及德國多家醫學中心。

此外，華碩（2357）集團旗下醫揚科技主攻歐美市場，醫療設備六成營收比重已全數AI化；宏碁（2353）、緯創（3231）、英業達（2356）等科技大廠AI醫療布局也逐漸開花結果。

長佳智能指出，該公司發展的多項醫療AI軟體，配合政府大力推廣的健康台灣深耕計畫，將自7月起陸續交貨。長佳智能子公司長聯科技的生成式AI照護型機器人，歷經六個月的實地驗證，也已順利完成，實測表現亮眼，6月起量產出貨，預期將顯著貢獻營收。

今年5月20日剛在創新板掛牌的雲象科技，是由廣達轉投資的醫療AI軟體公司，主攻數位病理影像市場，在國內市場，雲象科技已掌握約70%市占率，合作夥伴有臺大醫院、北榮、林口長庚、國泰醫院等指標醫學中心。在國外則打進日本及德國醫學中心，未來目標搶攻美國市場。