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AI 助攻新藥開發看見成果 訊聯、漢康等縮短研發時間

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
AI助攻新藥開發，國內至少十家掛牌公司展現成果。藥品示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。
AI助攻新藥開發，國內至少十家掛牌公司展現成果。藥品示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。

AI助攻新藥開發，國內至少十家掛牌公司展現成果。華安（6657）利用輝達平台篩選新藥，已有五項候選藥；訊聯基因、漢康-KY、安成（6610）、智擎（4162）、醣聯（4168）、東生華（8432）、太景（4157）、思捷優達等八公司利用AI縮短開發時間；藥華藥（6446）則利用AI推進精準行銷，拚今年營收倍增至200億元以上。

華安總經理江銘燦昨（21）日表示，該公司自從導入輝達平台後，至今已由全球約1,700多個小分子藥物中，透過AI找到五項「老藥新用」產品，華安去年8月成立的全資子公司源華智醫將在第3季引進科技大廠投資，開創「AI+新藥」合作新紀元。

隨著AI在各行業應用影響力愈來愈大，如何借助AI協助藥物發展，成為各生技公司積極布局的方向。今年7月中旬將登場的亞洲生技大會，也將邀請美國FDA官員來台說明AI對藥物開發的最新準則。

訊聯基因今年元月宣布，將原有「分子數位中心」事業部更名為「AI暨數據應用中心」，並成功打造可直接應用於新藥與外泌體開發的「DeepExoMir」AI預測引擎，將外泌體功能預測時間由數月縮短至數小時，效率提升達99.5%。

訊聯基因近日再宣布，將與元樟生技、中央研究院胡春美團隊等合作，分別探索利基新藥領域。

首家免疫療法上市公司漢康-KY則指出，該公司利用核心技術平台FBDB，已發展出八項候選新藥，首先是透過AI輔助的蛋白質工程及特殊篩選方法，成功發展次世代CD47抑制劑，第一項新藥HCB101目標今年底前完成國際授權，首筆授權金額挑戰5億美元（逾新台幣157億元）以上。

太景攜手英矽智能，引進生成式AI設計的慢性腎臟病貧血新藥ISM4808。醣聯聚焦次世代醣抗體藥物複合體研發，委託碩準生技透過高效能AI算力平台優化抗體與醣抗原的關鍵作用。其餘包括安成生技、智擎生技、東生華、思捷優達等也利用AI縮短藥物開發時間。

藥華藥去年起運用AI數位分析技術，協助確保血癌藥Ropeg迅速且準確觸及最需要的病人族群。藥華藥近月營收連續創新高，法人估計，今年營收目標挑戰200億元以上。

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