點子農場／一場沒有輸家的網路霸凌？

2026年6月，一位YouTuber上傳了一支影片。他拿起知名作家黃山料的書，翻開，開始數空行。他發現，書裡充斥著大量換行、留白與省略號，實際可讀的文字內容並不多。他說自己讀了六本書，卻像只讀了兩本。他給出了零分。

這支影片在四天內突破100萬次觀看數。幾乎在同一時間，我也在臉書發表了一篇文章談這現象。那篇文章的反應熱烈得超出我的預期。轉發的人裡，有作家、有出版人、有大學教授，也有素昧平生的讀者。

讓我印象很深刻的，是一位朋友看完文章之後跟我說：「這是一場沒有受害者的網路霸凌事件，打人和被打的彼此都得利。」

我把這句話想了很多遍。然後開始懷疑，這個看法，究竟是不是真的？

那支談黃山料的影片，在YouTube世界裡創造罕見的爆發數字。批評一個暢銷作家、打中大眾積累已久的情緒、加上說理加情緒的表達，這個配方在演算法的世界裡幾乎是無敵的。這頻道的訂閱數在短時間內大幅成長，後續的相關影片也順勢收穫了平常數倍的點閱。

黃山料這一方呢？表面上看是被掃射的靶心，但數據說的是另一個故事。爭議爆發後，他的書在各大通路的銷量持續升高。話題本身帶動搜尋，搜尋帶動點擊，點擊帶動購買。

那些原本不知道誰是黃山料的人，因為這場風暴知道了他的名字。之後，出版社發出聲明，聲言保留法律追究權利，製造了第二輪話題，讓整件事的熱度在新聞周期裡又延燒了一段時間。

圍觀的大眾得到了情緒出口，在高壓的日常裡，一場有明確靶心的公開審判，提供了罕見的集體宣洩機會。平台得到了演算法最愛的高互動內容，衝突、憤怒與站隊，是驅動點擊和留言的最有效燃料。媒體得到了現成的新聞素材，不需要採訪，不需要調查，只需要轉述與評論。

每個人，看來都得到了他們想要的東西。但有一種損失，是不會出現在流量報表和銷售數字上的。

黃山料的讀者群裡，有多少人在這場風暴之後會受傷？那些在失戀的深夜、在最脆弱的時刻，靠著他的文字撐過去的人，突然被100萬人告知，他們的依賴是「沒有品味的」，這個傷，不會出現在任何數據裡。

引發這場戰火的YouTuber，漲了訂閱數，但沒有算進去的是：他的內容從此被貼上了「靠批評他人起家」的標籤。在創作者的長期聲譽裡，這個標籤的重量，不是100萬次觀看可以抵銷的。

但最深的損失，屬於一個無法被指名、無法被採訪、也無法自己發聲的受害者。那就是我們所有人，作為閱聽人的判斷力。

這場風暴最終傷害最深的，不是黃山料，也不是上傳影片的YouTuber，而是我們這個社會「真正在乎某件事」的能力。當我們學會了在每一場戰爭裡都全身而退，我們也同時學會了，沒有任何一場戰爭值得我們真正投入。

這是注意力經濟時代最隱形、也最難癒合的傷口：它不痛，所以我們不知道自己受傷了。

如果把這筆帳算得更長一點，算到我們這個社會的判斷力、我們對文字的感知能力、我們在孤獨時刻尋求陪伴的那份不需要被嘲笑的真實需求。那麼，這場戰爭的輸家，就是我們所有人。這文章標題的那個問號，是我刻意留下的。我不打算把它拿掉。