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數位行銷／聰明用 AI 職能大升級

經濟日報／ 鄭緯筌（《不會寫程式也能創立個人品牌和變現》作者）

很多人用AI，常常把焦點放在寫文案、做簡報或摘要文章，但AI最迷人的地方，不是幫你多做幾件零碎工作，而是讓工作方式從找資料升級為和知識對話。換句話說，AI不只是工具，而是一個可以接上你第二大腦的工作夥伴。

很多人工作十年，電腦裡存了無數報告、會議紀錄、提案簡報和客戶往來資料，但真正遇到問題時，還是從零開始想。當AI接上你的筆記系統，你就可以向過去的自己提問。好比要拜訪一位半年沒見的客戶時，可以請AI彙整過去互動紀錄，列出核心需求、曾提出的疑慮、已承諾事項，以及這次會議最該追問的問題。這樣的準備，不只是節省時間，而是讓你帶著完整脈絡走進會議室。

AI也能幫你做決策覆盤。你可以請AI找出半年前接下某個專案時的筆記，整理當時的評估依據，並和現在結果比較，指出哪些判斷準確、哪些判斷失準。久而久之，你會看見自己的思考模式：是否過度樂觀？是否低估溝通成本？是否常忽略跨部門協作風險？這時候，AI不只是整理資料，而是在協助你訓練判斷力。

另一個被低估的用途，是偵測知識缺口。很多人以為自己很懂某個主題，但真正的問題是：你知道自己不知道什麼嗎？當你請AI檢視自己關於某個領域的筆記，找出反覆提到卻沒有深入展開的概念，或很少觸及但可能很重要的主題，它就像一面鏡子，幫你看見知識版圖中的空白。

AI的第二個價值，是把半成品加工成能交出去的成果。你有會議紀錄，但還沒變成待辦；你有工作進度，但還沒變成周報；你有演講筆記，但還沒變成文章；你有提案草稿，但還沒經過質疑與修正。會議結束後，你可以把逐字稿或會議筆記交給AI，請它整理成待辦事項、負責人與截止日期，再列出尚未決議事項與個人需要追蹤的項目。

周報也是如此。若平常有留下每日工作、專案更新與會議重點，就可以請AI產出周報初稿，分成已完成、進行中、需要協助三個區塊。這裡的關鍵不只是省時間，而是讓你的工作被看見。

很多職場人明明做了很多事，卻輸在沒有整理與呈現。AI可以成為你的工作翻譯器，把零碎努力轉化成可被理解的成果。

更進一步，一場簡報可以變成一篇文章，一份內訓資料可以拆成三則社群貼文，一次顧問會議可以整理成客戶提案模板。你也可以讓AI扮演魔鬼代言人，請它站在最挑剔主管的角度，針對你的提案提出五個可能被質疑的地方。真正厲害的職場人，不是等別人挑毛病，而是先讓自己的方案經過壓力測試。

AI更高階用法，是幫你替未來鋪路。很多洞察不是藏在單一專案裡，而是藏在不同專案之間。當你請AI比較手上三個專案的筆記，找出重複出現的問題與可標準化的流程，它就像一雙幫你拉高視角的眼睛。職場成長很重要的一步，就是從處理個案升級為看見模式。看見模式之後，你才有可能建立方法論。

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