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友善環境 創造卓越／永續治理 接軌國際

經濟日報／ 陳盈州（勤業眾信永續轉型服務團隊資深會計師）
圖／AI生成
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為協助企業提升永續資訊揭露品質並接軌國際標準，金融監督管理委員會已發布《我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖》，上市櫃公司將依計畫分階段逐步適用IFRS永續揭露準則（ISSB準則）。

資訊揭露 由自願變強制

企業須於股東會年報中新增「永續相關財務資訊」專章，並與年度財務報表同步發布。實收資本額達新台幣100億元以上之上市櫃公司、全體金融控股公司、部分本國銀行及部分票券金融公司皆將作為首波適用對象，預計於2027年發布首份永續專章。

一、永續資訊納入法定報導之挑戰

為接軌IFRS永續揭露準則，企業須依規定建立涵蓋年報與永續報告書的「永續資訊管理內部控制制度」。

隨著ISSB準則正式實施，永續資訊揭露流程將由原本自願性轉為強制性。企業須具體說明重大永續風險與機會等議題對財務狀況、財務績效及現金流量所造成的財務影響。

且依《公開發行公司年報應行記載事項準則》第23條規定，股東會年報發布時點還須提前與財務報表一致。儘管金管會允許企業可先行申報與揭露永續專章，但對企業而言仍是一項重大挑戰。

二、企業永續揭露制度重塑關鍵

由於過往永續資訊多由永續單位負責，其所採用的報導框架及資料蒐集與管理方式與財會單位存在差異，於指標定義、計算方法及報告周期等方面難以一致。若相關制度設計與責任歸屬尚未明確，將加劇資訊整合的複雜性，並提高企業面臨申報延誤、資訊錯誤或失真的風險。此外，永續專章所揭露的永續相關財務資訊須具備與財務報表相同的品質特性，使建立有效的內部控制制度並落實永續資訊管理更形重要。

辨識風險 優化控制流程

然而，多數企業缺乏針對永續資訊的控制點與驗證流程，難以確保揭露資訊的正確性與可驗證性。企業也常以人工方式維護永續資訊，不易兼顧一致性與可靠性，且資訊與財務資訊連結不足。

若為集團企業，母公司也須強化對子公司永續資訊管理，將所有子公司納入內部控制範疇，建立一致性的永續資訊管理制度。稽核單位除應於導入期間將「IFRS永續揭露準則導入」納入年度稽核計畫，也應參與制度設計與運作測試，協助企業有效辨識風險並優化控制流程，逐步完善永續資訊的內部控制制度。

三、高階主管參與及跨部門協作推動IFRS永續揭露準則制度落地

此外，企業於導入初期應依據導入計畫成立IFRS永續揭露準則專案小組。參照IFRS永續揭露準則問答集，專案小組負責人應由綜理永續發展相關業務（如政策推動及資源調度事務）之高階經理人擔任，且專案小組成員應有財會職能之人員加入。鑒於ISSB準則強調財務與非財務資訊之整合，建議專案小組涵蓋財會、永續、風險管理、法遵、資訊、內部控制及稽核等部門，以建立集團層級的資料蒐集與整合機制。

金管會

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