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煙波集團拿下三座2026 APGFA亞太美食金獎大賞金獎

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
2026亞太年度十大名菜美點-墨魷田園牧羊人派。業者／提供
2026亞太年度十大名菜美點-墨魷田園牧羊人派。業者／提供

由中華海峽兩岸餐飲連鎖經營協會主辦的「APGFA亞太美食金獎大賞」今年邁入第16年，每年在眾多廚師與店家當中評選出「亞太年度十大餐飲名店」、「亞太年度十大名菜美點」及「亞太年度十大名廚」等重要獎項做為餐飲的年度金獎；此獎向來具有「米其林前哨戰」之譽，每年總是吸引各界的餐飲業者爭奪榮耀。大會日前揭曉今年2026年的得獎名單，知名飯店連鎖品牌煙波國際觀光集團一舉拿下三大項金獎的獎項，成為今年的旅宿類別當中的大贏家。

煙波集團得獎的品牌分別有自開業以來一直備受矚目的頂級客家菜「滿月樓」獲獎「十大餐飲名店」；新竹聞名的buffet「莫內饗宴」頂級自助餐廳品牌獲獎「十大餐飲名店」以及煙波早午餐菜色之一的「墨魷田園牧羊人派」榮獲「十大名菜美點」。

其中「墨魷田園牧羊人派」這道被「金獎認證」的菜色，於全台煙波旗下各館旅宿的早午餐時段都能品嚐得到。獲獎十大名店的「莫內饗宴」，去年度全新改裝，主打精緻且豐盛的buffet餐食體驗，自開業以來一直都是新竹饕客口中相傳的必吃排隊名店，而今年下半年「莫內饗宴」西餐廳也將隨著煙波集團的旅宿版圖一同拓點，預計第二間將於8月的煙波嘉義阿里山北門館內開設，一樣堅持匯聚來自海陸的頂級食材的打造的餐食，屆時必然成為嘉義的buffet的餐食標竿與掀起排隊熱潮。因應得獎，「滿月樓」也祭出優惠，即日起至8月31日期間到館消費，凡單筆金額滿4,000元，即贈一份市值500元的鹹甜粄（優惠恕不併用）。

「滿月樓」開幕以來就在學術圈與餐飲界引發高度討論，餐廳結合了星級餐飲經驗的廚藝團隊與學術界的田野調查，將客家文件、歷史考據轉化成可被感知與品味的餐食體驗。滿月樓由曾獲得米其林一星與綠星的主廚蔡瑞郎領軍，攜手國立陽明交通大學客家文化學院與姜阿新教育基金會，聯手打造以1950年代北埔姜阿新家族宴席記憶為靈感的《姜家茶金宴》，菜單設計取自客家菜從家常餐桌記憶融合地方風味，從嚴選在地性的用料到每一杯奉茶用水的精密軟水使用，處處講究細節。餐廳空間以客家藍染做為靈感打造，結合幾何窗花與暖金木質格柵，營造從飲食到氛圍刻劃都具有文化厚度與宴席美學的高端客家菜餐廳。

煙波集團旗下旅宿所主打早午餐，餐期時段一路自早上6：30到中午，自4小時至高達7個小時超長自選用餐時段，能滿足旅人出遊行程所需的自在彈性。這道於早午餐期固定供應的「墨魷田園牧羊人派」源自一道經典英式鄉村料理，廚藝團隊將海鮮元素-墨魚汁巧思融合其中，結合精華甜香的手工番茄肉醬，呈現這款海陸雙饗的英倫滋味，上方鋪覆炙烤過的魷魚、豐盈薯泥與芳醇起司後烤至金黃。口味酥軟綿密且風味鹹香獨特，是煙波集團旗下九間飯店的早午餐檯上廣受好評且必嚐的經典菜色。

新竹聞名的自助餐「莫內饗宴」，餐檯主要分為7大餐區，包括燒烤、熱鍋、現煮料理、海鮮吧、生菜起司冷盤、甜點與水果吧，其嚴選高質量的食材與料理，集合了歐陸百年經典料理與台灣在地風味：美國SRF極黑和牛、到港現流魚、活跳蝦等滿足饕客味蕾，自開業以來就成為新竹最難訂的高人氣自助餐。「莫內饗宴」命名以印象派大師莫內為靈感，打造結合藝術氣息與頂級料理工藝的餐飲體驗，空間透過3米高落地窗的穿透性，能自然引入戶外的藍天綠景與滿室的綠意造景，其整體餐區與座位風格的明快色調，都像是引導饕客們漫步走進莫內的畫中或是一場派對裡，而餐檯上每一道料理匯聚來自海陸的頂級食材，都恰似莫內捕捉光線瞬間的珍貴筆觸，讓人盡情享受一場彷彿置身歐洲莊園般的精彩食光。

新竹高人氣自助餐-莫內饗宴，餐檯主要分為7大餐區，集合了歐陸百年經典料理與台灣在地風味。業者／提供
新竹高人氣自助餐-莫內饗宴，餐檯主要分為7大餐區，集合了歐陸百年經典料理與台灣在地風味。業者／提供

「滿月樓」以文化厚度與宴席美學基底，攜手國立陽明交通大學客家文化學院與姜阿新教育基金會，打造高端客家菜。業者／提供
「滿月樓」以文化厚度與宴席美學基底，攜手國立陽明交通大學客家文化學院與姜阿新教育基金會，打造高端客家菜。業者／提供

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